Phim hài Trung Quốc gây sốt với doanh thu gần 200 triệu USD

Phòng vé Trung Quốc vượt Mỹ trong ba tháng đầu năm 2018 / 'Người Kiến 2' - bom tấn hài hước và ấm áp của Marvel

Theo Variety, phim đạt 151 triệu USD trong ba ngày cuối tuần và tổng doanh thu hiện gần 200 triệu USD. Trước đó, tác phẩm đầu tay của đạo diễn Văn Mục Dã (Muye Wen) có một số suất chiếu sớm trước khi ra mắt ngày 5/7.

Hai phim Trung Quốc New Happy Dad and Son 3: Adventure in Russia (10,5 triệu USD) và Animal World (8,5 triệu USD) đứng thứ hai và ba cuối tuần qua.

* Trailer phim

Trailer phim Dying to Survive (Trung Quốc) Dying to Survive quy tụ dàn diễn viên Từ Tranh, Chu Nhất Vi, Vương Truyền Quân, Đàm Trác, kể chuyện một chủ cửa hàng mắc nợ lớn, liều lĩnh tổ chức đường dây nhập thuốc Ấn Độ giá rẻ vào Trung Quốc. Anh đổi đời, được các bệnh nhân tôn sùng như thần thánh nhưng gặp rắc rối với luật pháp. Kịch bản dựa trên câu chuyện có thật về một thương gia mắc bệnh ung thư được xem như người hùng khi đưa thuốc từ Ấn Độ về Trung Quốc.

Ngoài yếu tố hài, tác phẩm còn phản ánh vấn đề khan hiếm thuốc men ở Trung Quốc. Tác phẩm được cộng đồng fan trên trang Douban chấm điểm 9/10. Sau một số suất chiếu sớm, phản ứng của khán giả rất tích cực khiến hãng phim cho phát hành với quy mô lớn. Số buổi chiếu liên tục tăng cuối tuần qua với 167.000 suất vào thứ sáu, 187.000 suất vào thứ bảy và 193.000 suất vào chủ nhật.

Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế đang lên của phòng vé Trung Quốc. Nhiều phim Hoa ngữ liên tục cán mốc 200 triệu USD ở nội địa trong năm nay. Trang Deadline dự đoán Dying to Survive thu hơn 450 triệu USD sau quá trình công chiếu và là ứng viên nổi bật để Trung Quốc cử đi Oscar tiếp theo.

"Ant-Man and the Wasp" được giới phê bình khen ngợi với 86% đánh giá tích cực trên "Rotten Tomatoes".

Ở Mỹ, Ant-Man and the Wasp dẫn đầu với 76 triệu USD, xếp trên Incredibles 2 (29 triệu USD) và Jurassic World 2 (28 triệu USD). Phần hai về Ant-Man tiếp tục chuỗi thành công của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Trong 27 tuần từ đầu năm 2018 đến nay, phim của series này đứng đầu phòng vé Mỹ đến chín lần, bao gồm năm lần của Black Panther, ba lần của Avengers: Infinity War và một lần tuần qua,

Ant-Man and the Wasp kể tiếp hành trình của người hùng có khả năng phóng to và thu nhỏ (Paul Rudd đóng). Anh phải hợp tác cùng bạn gái - nữ siêu nhân Wasp (Evangeline Lilly đóng) - để chống một ác nhân có khả năng đi xuyên vật thể và giải cứu mẹ cô. Theo trang CinemaScore, 55% khán giả là nam và 58% trên 25 tuổi.

Ân Nguyễn