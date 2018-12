Phim 'Con nhà siêu giàu châu Á' được giới chuyên môn khen

Năm phim Việt cạnh tranh 23 phim ngoại ở rạp tháng 8 / Các phim chuyển thể từ tiểu thuyết hứa hẹn thu hút năm nay

Tác phẩm do Jon M. Chu đạo diễn, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Kevin Kwan. Câu chuyện xoay quanh bộ đôi Nick Young (Henry Golding đóng) và Rachel Chu (Constance Wu đóng) - đều là những người Mỹ gốc Á có học thức. Rachel theo bạn trai về Singapore để ra mắt gia đình anh. Tại đây, cô nhận ra Kevin có gia đình thuộc hàng giàu nhất Singapore. Tuy nhiên, một số rắc rối dần xuất hiện trong quan hệ của họ.

* Trailer phim

Trailer Crazy Rich Asians Con nhà siêu giàu châu Á

Sau khi ra mắt ở Mỹ từ ngày 15/8, tác phẩm nhận 92% đánh giá tích cực từ giới phê bình trên Rotten Tomatoes. Hầu hết ý kiến khen ngợi việc tác phẩm phản ánh góc nhìn về người châu Á, vốn là chủ đề ít xuất hiện trên phim giải trí Mỹ. "Phim khoác lên mình văn hóa và truyền thống Singapore một cách tự nhiên, ví dụ như các nhân vật chuyển đổi giữa tiếng Anh, Trung Quốc và Malaysia - điều hiếm có trong các phim lớn của Hollywood", Indiewire nhận xét. Từ sau The Joy Luck Club (1993), đây là dự án lớn đầu tiên của Hollywood có toàn bộ các vai chính là diễn viên gốc Á.

Khắc họa cuộc sống thượng lưu ở Singapore, tác phẩm được trang Variety so sánh với phim nổi tiếng The Great Gatsby. Theo cây bút Peter Debruge của trang này, Crazy Rich Asians châm biếm mâu thuẫn giữa những người giàu thế hệ cũ với những người mới phất theo đà phát triển kinh tế châu Á. Trong khi đó, New York Times khen phim thể hiện tốt xung đột giữa truyền thống và chủ nghĩa cá nhân, giữa tình yêu và nhiệm vụ gia đình. Các trang Hollywood Reporter, New York Times cũng đánh giá cao bối cảnh Singapore và những cảnh tiệc tùng, được thể hiện đẹp mắt qua bàn tay đạo diễn và nhà quay phim Vanja Cernjul.

Henry Golding (trái) lần đầu đóng phim điện ảnh, còn Constance Wu nổi tiếng qua series hài "Fresh Off the Boat".

Diễn xuất của các ngôi sao được nhiều nhà phê bình xem là điểm nhấn. Hollywood Reporter nhận định Wu và Golding có tương tác ăn ý để thúc đẩy câu chuyện đồng thời khiến khán giả muốn theo dõi hành trình của họ. Variety xem Rachel Chu là "nữ anh hùng" của câu chuyện, đại diện cho lý trí, tương phản với sự thừa mứa xa hoa của giới siêu giàu. Dù thủ vai phụ - bạn của Rachel, sao nữ Awkwafina có nhiều cảnh bùng nổ nhờ lối thoại dí dỏm gây ấn tượng với nhiều nhà phê bình. Trang Hollywood Reporter cũng khen Dương Tử Quỳnh vì thể hiện thành công nhân vật mẹ nam chính với tính cách phức tạp, luôn bảo bọc gia đình và suy nghĩ về người vợ tương lai của con.

Tuy nhiên, Crazy Rich Asians cũng bị chỉ trích khi tuyển diễn viên Henry Golding - người có nửa dòng máu Anh - vào vai thuần Á Đông. Ngoài ra, trên trang Medium, cây bút Kirsten Han cho rằng phim vắng bóng người gốc Malaysia và Ấn Độ - vốn chiếm số lượng đáng kể trong cộng đồng Singapore. Phim khởi chiếu ở Việt Nam vào ngày 24/8.

Ân Nguyễn