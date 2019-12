Phim có Taylor Swift hóa mèo bị chê 'thảm họa'

Phim nhạc kịch "Cats", có ca sĩ Taylor Swift đóng vai mèo, bị nhiều cây bút chỉ trích nặng nề trên trang bình phim Rotten Tomatoes.

Tác phẩm dựa trên vở nhạc kịch lừng danh Cats, kể về một nhóm mèo đứng trước lựa chọn quan trọng trong đêm. Dự án quy tụ nhiều tên tuổi như đạo diễn Tom Hooper (từng đoạt Oscar với The King's Speech), diễn viên James Corden, Judi Dench, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift và Rebel Wilson. Trước ngày ra mắt (20/12), Cats được kỳ vọng ghi dấu ở phòng vé và cả mùa giải thưởng.

Phim "Cats" có Taylor Swift gây sốc với tạo hình người lai mèo Trailer phim.

Tuy nhiên, giới phê bình chê tác phẩm nặng lời sau những suất chiếu đầu. Rotten Tomatoes (trang tập hợp ý kiến các cây bút) kết luận: "Dù có dàn diễn viên thực lực, bản chuyển thể của Cats là sai lầm lớn, khiến hầu hết người xem van nài được thoát khỏi sự khổ sở (khi xem phim)".

Tờ Guardian chấm điểm 1/5, chỉ trích phần hình ảnh, thiết kế nhân vật. Nhiều trang khác cũng nêu ý tương tự, chủ yếu xoay quanh việc các diễn viên được kỹ xảo biến thành sinh vật nửa người nửa mèo kỳ dị. Trên Youtube, trailer tác phẩm nhận đến 28.000 lượt "không thích", còn nhiều khán giả bình luận các nhân vật giống trong phim kinh dị.

Taylor Swift hóa chú mèo có tên Bombalurina - cô mèo tự tin, hay trêu đùa. Ảnh: Universal.

Tờ Rolling Stone chấm điểm 0, chê Hooper không khai thác được tài năng của các diễn viên do xây dựng nhân vật yếu, thiếu sức sống. Còn Chicago Tribune cho rằng đạo diễn sai lầm khi quay Cats với máy quay cầm tay, tạo cảm giác chóng mặt. New York Times nhận định Hooper gặp khó khi tái hiện tinh thần nhạc kịch lên màn ảnh.

Hollywood Reporter gọi đây là một trong 10 phim dở nhất năm, còn New York Post gọi Cats là "thảm họa". Một số trang khác tóm tắt ý kiến bằng những câu hài hước như: "Chúa ơi, mắt tôi" (Boston Globe), "Tôi thấy ánh sáng trong mình đang từ từ tắt" (Little White Lies) hay "Những con mèo có thù gì với đội kỹ thuật?" (What She Said).

Ở phòng vé, tình hình cũng không khả quan cho tác phẩm có kinh phí đến 95 triệu USD. Cats được dự đoán chỉ thu về 15-20 triệu USD trong cuối tuần ra mắt, hoàn toàn lép vế trước bom tấn Star Wars: The Rise of Skywalker. Tờ Variety nhận định khởi đầu này khiến bộ phim ở vào thế nguy hiểm. Hy vọng của tác phẩm được đặt vào đối tượng khán giả gia đình trong tuần lễ Giáng sinh (25/12) ở Mỹ.

Ân Nguyễn