Phim có Taylor Swift 'dẫn đầu' đề cử Mâm Xôi Vàng

"Cats" - phim có Taylor Swift hóa mèo - nhận tám đề cử Mâm Xôi Vàng dành cho tác phẩm và nghệ sĩ bị đánh giá thất bại trong năm.

Ở danh sách ngày 8/2, Cats xuất hiện ở các hạng mục phim, đạo diễn, nữ chính, nam phụ, nữ phụ, bộ đôi (hai đề cử), kịch bản tệ nhất. Tác phẩm dựa trên vở nhạc kịch lừng danh Cats, quy tụ nhiều tên tuổi như Judi Dench, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift và Rebel Wilson nhưng bị chê "thảm họa".

* Danh sách đề cử

Chỉ 20% giới phê bình chấm phim điểm tích cực trên Rotten Tomatoes, trong đó nhiều cây bút chỉ trích phần hình ảnh khi các diễn viên bị biến thành sinh vật nửa người nửa mèo kỳ dị. Có kinh phí 95 triệu USD, Cats chỉ thu 71,5 triệu USD toàn cầu, trở thành "bom xịt" cuối năm 2019. Ngoài phim này, A Madea Family Funeral và Rambo: Last Blood cũng nhận tám đề cử Mâm Xôi Vàng.

Phim "Cats" có Taylor Swift gây sốc với tạo hình người lai mèo Trailer phim "Cats".

Bốn tác phẩm khác ở hạng mục "Phim tệ nhất" là The Fanatic, The Haunting of Sharon Tate, A Madea Family Funeral và Rambo: Last Blood. Trong các đề cử còn lại, đáng chú ý là Anne Hathaway ở giải nữ chính với The Hustle và Serenity. Người đẹp có năm 2019 không thành công với hai phim bị đánh giá thấp.

Trailer Rambo: Last Blood (Rambo: Hồi kết đẫm máu) Trailer "Rambo: Last Blood".

Sylvester Stallone có trong hạng mục nam chính với Rambo: Last Blood - phim hành động bị nhận định nhiều bạo lực, kịch bản không hay. Dark Phoenix - tác phẩm gây thất vọng về các X-Men - chỉ bị gọi tên ở hạng mục nữ phụ (Jessica Chastain) và phần tiếp theo, tiền truyện hoặc ăn theo tệ nhất.

Với chất trào phúng, giải Mâm Xôi Vàng có nhiều đề cử không mang tính chính thống, như tài tử Tyler Perry góp mặt ở hạng mục nữ chính dở nhất (do giả gái trong A Madea Family Funeral). Ở hạng mục "Bộ đôi tệ nhất", John Travolta được gọi tên cùng "bất kỳ kịch bản nào anh nhận". Tài tử nổi danh bị giễu cợt vài năm nay do liên tiếp góp mặt trong các phim "thảm họa".

Golden Raspberry Awards (Mâm Xôi Vàng) là giải thường niên ra đời năm 1981 để chế giễu các phim, diễn viên thất bại trong năm. Giải năm nay sẽ được trao sau Oscar, khác thông lệ hàng năm là trước Oscar một ngày.

Ân Nguyễn