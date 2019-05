Phim có Brad Pitt, Leonardo DiCaprio được bổ sung vào LHP Cannes

Hai tuần trước ngày khai mạc sự kiện, đạo diễn Quentin Tarantino kịp hoàn thành "Once Upon a Time in Hollywood" để tranh Cành Cọ Vàng.

Trước đó, tác phẩm không có tên trong loạt phim tranh giải công bố hồi tháng 4. Tuy nhiên, Thierry Fremaux - giám đốc nghệ thuật sự kiện - vẫn cho Once Upon a Time in Hollywood dự trong danh sách bổ sung. "Tarantino háo hức quay lại Cannes. Chúng tôi e ngại tác phẩm chưa thể sẵn sàng nhưng anh ấy đã không rời phòng dựng trong bốn tháng. Tarantino là đứa trẻ trung thành và đúng giờ của Cannes", ông nói.

Once Upon a Time in Hollywood mất nhiều thời gian dựng do được quay bằng phim khổ 35mm thay vì phim kỹ thuật số như đa số tác phẩm ngày nay. Fremaux khen tác phẩm gợi nhớ Hollywood thời ông còn bé, đồng thời tôn vinh ngành điện ảnh.

Phim lấy bối cảnh Hollywood năm 1969, xoay quanh Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) - diễn viên nổi danh với vai cao bồi nhưng đang xuống dốc và Cliff Booth (Brad Pitt đóng) - người đóng thế hành động của Rick. Họ ở gần nhà Sharon Tate (Margot Robbie đóng) - một nữ diễn viên có thật bị sát hại trong vụ án gây chấn động nước Mỹ. Cô là vợ của đạo diễn tài ba và tai tiếng Roman Polanski (Rafał Zawierucha đóng).

Tác phẩm là lần đầu Brad Pitt và Leonardo DiCaprio đóng chung phim điện ảnh.

Cách đây 25 năm, Quentin Tarantino từng đoạt Cành Cọ Vàng với Pulp Fiction. Hai phim Death Proof (2007) và Inglourious Basterds (2009) của ông cũng tranh giải cao nhất tại LHP Cannes.

Ngoài Once Upon a Time in Hollywood, Intermezzo của đạo diễn Abdellatif Kechiche được bổ sung vào danh sách. Cách đây sáu năm, nhà làm phim Pháp thắng Cành Cọ Vàng với Blue Is the Warmest Color - tác phẩm gây bàn tán bởi các cảnh sex đồng tính nữ trần trụi.

Liên hoan phim Cannes lần 72 diễn ra từ ngày 14/5 đến 25/5. Chủ tịch ban giám khảo giải chính là Alejandro González Iñárritu - đạo diễn Mexico nổi tiếng với Babel, Birdman.

