Phim Hàn gây tò mò của Bong Joon-ho dự LHP Cannes

"Parasite" cùng "The Wild Goose Lake" (đạo diễn Diao Yinan) là hai đại diện của châu Á tranh giải chính ở sự kiện điện ảnh.

Brad Pitt 'đấu' với Lý Tiểu Long trong phim mới / 10 phim nghệ thuật triển vọng năm 2019

Ngày 18/4, ban tổ chức Cannes công bố loạt tác phẩm dự liên hoan, trong đó có 19 phim tranh giải chính, 16 phim dự nhánh "Nhãn quan độc đáo" (Un Certain Regard) và năm phim chiếu nhưng không tranh giải.

Trailer Parasite - phim Hàn gây tò mò dự LHP Cannes 2019 Trailer phim.

Parasite là dự án của Bong Joon-ho - đạo diễn hàng đầu Hàn Quốc đương đại, từng gây chú ý với Memories of Murder, The Host. Phim mới kể về hai gia đình khác biệt về địa vị, tài sản bị một biến cố gây tác động lớn. Tên phim Parasite (Ký sinh) và lối cắt dựng trailer theo kiểu ly kỳ khiến tác phẩm gây tò mò. Các diễn viên Song Kang-ho, Lee Sun-kyun và Cho Yeo-jeong tham gia phim.

Một tác phẩm châu Á khác tranh giải là The Wild Goose Lake của Diao Yinan, kể về cuộc hội ngộ của thủ lĩnh một băng lái xe máy và cô gái khao khát tự do. Diao từng thắng giải Gấu Vàng ở LHP Berlin (Đức) năm 2014 với Black Coal, Thin Ice.

Poster của LHP Cannes 2019 tôn vinh Agnès Varda - nữ đạo diễn huyền thoại Pháp, qua đời cuối tháng 3. Trong ảnh, bà đứng trên vai một kỹ thuật viên, điều chỉnh máy quay trên trường quay phim đầu tay - "La Pointe Courte".

Nhiều nhà làm phim lớn góp mặt ở Cannes năm nay như Terrence Malick (A Hidden Life), anh em Dardenne (Young Ahmed), Pedro Almodóvar (Pain and Glory) và Ken Loach (Sorry We Missed You). Mở màn sự kiện là phim hài The Dead Don’t Die của Jim Jarmusch, xoay quanh một thị trấn yên bình bị xác sống tấn công.

Theo thông lệ, trong những ngày tới, ban tổ chức vẫn có thể bổ sung một số tác phẩm. Trên Deadline, Thierry Fremaux (giám đốc nghệ thuật LHP Cannes) hy vọng Once Upon A Time In Hollywood kịp hoàn thành để dự sự kiện. Phim của Quentin Tarantino quy tụ Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, rất được giới chuyên môn trông đợi năm nay. Dự án đang ở quá trình dựng phim.

Liên hoan phim Cannes lần 72 diễn ra từ ngày 14/5 đến ngày 25/5. Chủ tịch ban giám khảo giải chính là Alejandro González Iñárritu - đạo diễn Mexico nổi tiếng với Babel, Birdman.

Danh sách phim dự Cannes 2019

Ân Nguyễn