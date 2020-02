Siêu phẩm "Parasite" (Ký sinh trùng) tăng hơn 15% doanh thu ngay ngày đầu sau lễ trao giải Oscar, đứng thứ tư phòng vé Mỹ.

Nhiều báo Âu Mỹ như Guardian, Deadline quan tâm đến hiệu ứng phòng vé của phim sau khi thắng Oscar. Trong ngày 10/2, Parasite thu 501.000 USD từ 1.000 rạp ở Mỹ, tăng 15,6% so với ngày trước đó. Từ hạng 12 (ngày 9/2), tác phẩm nhảy lên hạng tư, sau Birds of Prey, 1917 và Bad Boys for Life.

'Parasite' đoạt giải phim xuất sắc Ê-kíp "Parasite" nhận giải cao nhất ở Oscar. Video: ABC.

Lần đầu Parasite vào top 5 phòng vé Mỹ, kể từ khi công chiếu vào tháng 10/2019. Vị trí cao nhất của phim trước đó là hạng tám (ngày 7/11/2019). Trang Guardian nhận định thành tích này ấn tượng vì phim hiện có bản DVD và chiếu trên nền tảng trực tuyến.

Ngoài giải cao nhất, tác phẩm Hàn thắng hạng mục kịch bản gốc, phim quốc tế và đạo diễn (ảnh). Ảnh: Reuters.

Việc Parasite thành phim nói tiếng nước ngoài đầu tiên lên ngôi ở Oscar khiến nhiều khán giả ra rạp. Sau sự kiện, truyền thông Âu Mỹ dành nhiều lời ngợi khen cho tác phẩm tạo cột mốc lịch sử. Hãng Neon (phát hành phim ở Mỹ) dự định tăng số rạp chiếu phim lên 1.000 trong cuối tuần này. Ở Việt Nam, tác phẩm cũng được chiếu lại từ ngày 17/2, cùng Joker (thắng hai giải Oscar).

Parasite và Joker là hai phim hiếm hoi vừa được giới hàn lâm đánh giá cao chất lượng nghệ thuật, vừa thu hút đại chúng. Parasite lên ngôi ở LHP Cannes (Pháp) và Oscar, thu 165 triệu USD toàn cầu. Còn Joker thắng ở LHP Venice (Italy), kiếm một tỷ USD. Trong lần chiếu đầu ở Việt Nam, cả hai phim đều thu trên 60 tỷ đồng.

Ân Nguyễn (theo Guardian)