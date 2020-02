'Parasite' trụ top 10 phòng vé Mỹ

Phim Hàn đầu tiên đoạt Oscar - "Parasite" - vẫn nằm trong top 10 phòng vé Mỹ ở tuần công chiếu thứ 20.

Tác phẩm do Bong Joon Ho đạo diễn đứng thứ tám cuối tuần qua với 3,1 triệu USD, chỉ giảm 45% so với tuần trước đó (thông thường các phim giảm 50% doanh thu qua từng tuần). Parasite hiện thu 48 triệu USD tại Mỹ, bám sát thành tích của Hero (Anh hùng, 53 triệu USD) - phim nước ngoài ăn khách nhất mọi thời. Trên toàn cầu, tác phẩm thu 204 triệu USD.

Kỹ thuật kể chuyện súc tích trong 'Parasite' Cách dồn nén kịch tính trong 5 phút phim "Parasite". Video: CJ, Nerdwriter1.

Sonic the Hedgehog - phim về nhân vật ngoài hành tinh có siêu tốc độ - dẫn đầu tuần qua với 26 triệu USD. The Call of the Wild (Tiếng gọi nơi hoang dã) - chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Jack London - về nhì với 24 triệu USD. Tác phẩm có Harrison Ford đóng chính được giới phê bình chấm ở mức trung bình - khá với 62% điểm tích cực trên Rotten Tomatoes. Đa phần cây bút khen diễn xuất nhưng cho rằng kỹ xảo là điểm yếu của phim.

Birds of Prey về ba với bảy triệu USD, còn Brahms: The Boy II - phim kinh dị mới ra mắt tuần qua - đứng thứ tư với 5,9 triệu USD. Tác phẩm của đạo diễn William Brent Bell nhận nhiều chỉ trích với chỉ 10% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Trên CinemaScore, khán giả chấm phim điểm C- (thấp nhất là F).

Tuy vậy, ở Việt Nam, Brahms: The Boy II (Cậu bé ma 2) dẫn đầu tuần qua với hơn bảy tỷ đồng, theo trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam. Sự yêu thích của khán giả dành cho dòng phim kinh dị giúp tác phẩm trội hơn Sonic the Hedgehog và The Call of the Wild (đứng thứ hai và ba với hơn bốn tỷ đồng).

Ân Nguyễn