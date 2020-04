Nội dung trực tuyến hút khách thời dịch

Người Mỹ dành 156 tỷ phút xem các nội dung trực tuyến trong tuần giữa tháng 3, tăng 34% so với ba tuần trước đó.

Theo công bố gần đây của Nielsen (công ty đo dữ liệu), Netflix, Youtube và nhiều nền tảng trực tuyến khác được người Mỹ ưa chuộng trong tháng 3 - lúc Covid-19 bùng phát ở nước này. Trong tuần bắt đầu từ ngày 16/3, người Mỹ dành 156,1 tỷ phút xem trực tuyến, trong đó Netflix chiếm 29%, Youtube chiếm 20%, còn lại là Hulu (10%), Amazon (9%) và các nền tảng khác (như Disney+, CBS, HBO Go, chiếm 31%).

Thời lượng xem trực tuyến trong bốn tuần ở Mỹ (đơn vị: tỷ phút). Ảnh: Nielsen.

Ttrước đó, trong tuần bắt đầu từ ngày 24/2, người Mỹ chỉ dành 115 tỷ phút để xem trực tuyến. Sự gia tăng nhanh chóng là do khán giả dành nhiều thời gian ở nhà. "Xem nội dung trực tuyến giữ vị trí quan trọng trong cuộc sống của nhiều người hiện tại", Scott N. Brown - chuyên gia của Nielsen - nhận định.

Ngoài ra, ông cho rằng các chương trình trực tuyến đa dạng giúp khán giả có thêm lựa chọn thời dịch: "Thời lượng xem tin tức trên truyền hình cũng tăng trong dịch bệnh. Nhưng đến lúc nào đó, khán giả sẽ muốn thoát khỏi chuyện về thế giới bên ngoài để nghỉ giải lao".

Mark Wahlberg trong "Spenser Confidential". Ảnh: Netlifx.

Netflix vẫn là nền tảng trực tuyến được ưa chuộng nhất, trong đó người Mỹ quan tâm nhiều đến phim Spenser Confidential (Mark Wahlberg đóng chính), series The Office, On My Block, Criminal Minds, Grey’s Anatomy, The Trials of Gabriel Fernandez, NCIS, Altered Carbon, chương trình truyền hình thực tế Love is Blind. Một series khác cũng hút khách là Hunters (của Amazon), kể về một nhóm người săn các thành viên phát xít còn sống, nhiều năm sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc.

Ở Việt Nam, sau khi rạp đóng cửa, các phim trực tuyến cũng được khán giả quan tâm. Một số tác phẩm được yêu thích gần đây trên Netflix là The Platform, Itaewon Class, Crash Landing on You, Kingdom và Hi Bye, Mama!.

Trailer The Platform Trailer "The Platform".

Ân Nguyễn