'The Platform' dẫn đầu top phim Netflix

"The Platform" dẫn đầu danh sách xem nhiều trên Netflix ở Việt Nam, bên cạnh các phim cũ "Money Heist", "Fifty Shades Free".

Ngày 30/3, phim kinh dị Tây Ban Nha dẫn đầu về số lượt xem trên nền tảng trực tuyến. Tác phẩm của đạo diễn Galder Gaztelu-Urrutia kể về một nhà tù kỳ lạ, nơi chỉ có một bàn ăn được đưa đến mỗi ngày và nhiều tù nhân phải tranh giành lương thực. Ra mắt hơn một tuần, The Platform giữ sức hút suốt nhiều ngày. Phim được khen ngợi nhờ những tình tiết gây suy ngẫm về xã hội, bản tính con người. Trên VnExpress, nhiều độc giả chấm phim điểm cao.

Trailer The Platform Trailer phim "The Platform".

Bảy series Hàn Quốc xếp từ thứ hai đến bảy, thể hiện sự quan tâm của người xem với phim nước này. Trong đó, Itaewon Class, Hi Bye, Mama!, Crash Landing on You, Kingdom, Hyena và Hospital Playlist ra mắt gần đây. Itaewon Class dẫn đầu về số lượt xem trên Netflix trong nhiều tuần qua, xoay quanh nhóm thanh niên cá tính, còn Crash Landing on You (Hạ cánh nơi anh) gây sốt từ tháng 2, kể chuyện tình tiểu thư Hàn Quốc (Son Ye Jin) và sĩ quan Bắc Triều Tiên (Hyun Bin). Hospital Playlist là phim mới nhất, ra mắt từ tháng 3 và hiện chiếu đến tập ba, theo chân năm bác sĩ trẻ thân thiết từ thời học y.

Trailer "Kingdom" mùa 2 Trailer "Kingdom".

Reply 1988 phát sóng truyền hình từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn được yêu thích nhờ nội dung về tình cảm gia đình, hàng xóm. Phim do Shin Won Ho đạo diễn, Lee Woo Jung biên kịch, đan xen nội dung giữa hiện tại và quá khứ của nhóm bạn thân năm người (bốn trai, một gái) ở khu Ssangmun Dong (Seoul, Hàn Quốc). Qua các tình tiết, người xem dần đi tìm đáp án cho câu hỏi: chồng của nhân vật nữ là ai trong bốn chàng trai lớn lên bên cô từ nhỏ.

Hai phim cũ khác vào top 10 là series Money Heist (Tây Ban Nha), xoay quanh một vụ cướp nhà băng, cùng phim tình cảm Fifty Shades Freed (phần ba loạt 50 sắc thái), từng gây chú ý với các cảnh nóng 18+. Fifty Shades Freed và The Platform cũng là hai phim điện ảnh duy nhất trong danh sách.

Ân Nguyễn