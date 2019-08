Những tác phẩm triển vọng ở LHP Venice 2019

Phim về ác nhân Joker, "Ad Astra" của Brad Pitt hay "Marriage Story" của Scarlett Johansson được giới chuyên môn quan tâm ở LHP Venice 2019.

Liên hoan phim Venice (Italy) lần 76 diễn ra từ ngày 28/8 (giờ địa phương, tức sáng 29/8 theo giờ Hà Nội) đến ngày 7/9. Sự kiện là một trong ba liên hoan phim lớn trong năm (bên cạnh Cannes và Berlin), đồng thời là "bệ phóng" cho nhiều tác phẩm ở đường đua Oscar. Các cây bút của Indiewire, Variety chọn ra một số phim đáng chú ý.

Ad Astra

Brad Pitt ra vũ trụ tìm cha trong Ad Astra Trailer phim.

Brad Pitt vào vai Roy McBride - phi hành gia du hành đến rìa Thái dương hệ. Tại đây, Roy phát hiện thứ có thể đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Ngoài Pitt, phim có sự tham gia của diễn viên gạo cội Tommy Lee Jones (vai bố của Roy).

Phim khoa học viễn tưởng có kinh phí lên đến 85 triệu USD, do James Gray đạo diễn và đồng biên kịch, còn Hoyte Van Hoytema quay phim. Tờ Indiewire kỳ vọng tác phẩm mang đến những trải nghiệm hình ảnh choáng ngợp, tương tự Interstellar - phim cùng đề tài vũ trụ, cũng do Hoytema phụ trách hình ảnh.

Joker

Trailer phim Joker Trailer phim.

Joker gây chú ý khi là phim hiếm hoi từ truyện tranh siêu anh hùng dự một trong ba liên hoan phim lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, nhân vật chính không phải các siêu anh hùng mà là Joker (Joaquin Phoenix đóng) - ác nhân tinh quái, điên loạn thường đối đầu với Batman (Người Dơi)

Theo Yahoo, Alberto Barbera - chủ tịch LHP Venice - đánh giá cao Joker: "Nó đen tối hơn cả The Dark Knight và Joaquin Phoenix (nam chính) đạt tới đỉnh cao diễn xuất".

The Laundromat

Meryl Streep (trái) trong phim. Ảnh: Netflix.

Dàn sao Meryl Streep, Gary Oldman và Antonio Banderas khiến The Laundromat được giới chuyên môn trông đợi. Trong phim, nhân vật Ellen (Streep) phát hiện những giao dịch mờ ám được thực hiện ở một công ty ở Panama. Ellen sau đó nhận ra đây chỉ là phần nhỏ trong một hệ thống trốn thuế và rửa tiền của nhiều tỷ phú, chính trị gia.

Phim lấy cảm hứng từ vụ bê bối tài chính Hồ sơ Panama vào năm 2016, từng gây chấn động mạnh bởi liên quan nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Ở ghế đạo diễn là Steven Soderbergh - nhà làm phim tiên phong của dòng phim độc lập Mỹ - từng thắng giải Oscar đạo diễn với Traffic (2000).

Marriage Story

Scarlet Johansson. Adam Driver đóng chính phim tâm lý Marriage Story Trailer phim.

Dự án là một trong các "át chủ bài" của hãng Netflix ở mùa giải thưởng sắp đến. Marriage Story quy tụ Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern. Trong phim, một đạo diễn sân khấu (Driver đóng) và người vợ diễn viên (Johansson đóng) gặp mâu thuẫn hôn nhân, ảnh hưởng lớn đến đời sống cá nhân và sức sáng tạo của họ.

Indiewire đánh giá Marriage Story có thể là một trong các phim hay nhất của Noah Baumbach. Đạo diễn Mỹ sinh năm 1969, nổi tiếng với các phim pha trộn chính kịch và hài kịch (dramatic comedy) như The Squid and the Whale (2005). Frances Ha (2012), While We're Young (2014) và The Meyerowitz Stories (2017).

The Truth

Juliette Binoche (trái), Catherine Deneuve (thứ hai từ phải sang), Ethan Hawke (phải) trong phim. Ảnh: 3B Productions.

Dự án do Hirokazu Koreeda đạo diễn và biên kịch. Nhà làm phim người Nhật từng thắng Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes 2018 cùng tác phẩm Shoplifters. The Truth là phim đầu tiên được Hirokazu Koreeda thực hiện ngoài Nhật Bản và nhân vật không nói tiếng Nhật.

Tác phẩm xoay quanh chuyện đoàn tụ của Fabienne - một ngôi sao phim ảnh - với cô con gái Lumir. Khi Lumir cùng chồng con về gặp Fabienne, những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh, thách thức tình yêu và thù hận giữa họ. Phim quy tụ dàn diễn viên tên tuổi gồm Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke.

Seberg

Kristen Stewart trong vai Seberg. Ảnh: Amazon Studios.

Phim tiểu sử kể cuộc đời của Jean Seberg - nữ diễn viên tiêu biểu trong Làn sóng mới tại Pháp vào thập niên 1960. Cuộc đời bà trải qua nhiều biến động với ba đời chồng, nghi vấn bị tẩy chay, bị FBI điều tra do góp tiền cho các tổ chức xung đột quyền lợi với một số chính trị gia Mỹ và quan hệ với nhà hoạt động nhân quyền Hakim Jamal. Kristen Stewart vào vai chính, bên cạnh các diễn viên Margaret Qualley, Jack O’Connell, Anthony Mackie và Vince Vaughn.

The King

Timothée Chalamet trong vai chính. Ảnh: Netflix.

The King được chuyển thể từ nhiều vở kịch của Shakespeare, xoay quanh vua Henry V, anh hùng dân tộc của nước Anh vào thế kỷ 15. Câu chuyện bắt đầu từ khi ông còn trẻ, lên ngôi sau khi cha qua đời. Henry V phải đối mặt với những vấn đề chính trị cùng cuộc chiến với Pháp.

Timothée Chalamet (nổi danh với Call Me by Your Name) đóng chính, bên cạnh những diễn viên tên tuổi như Robert Pattinson, Joel Edgerton và Ben Mendelsohn. Đề tài lịch sử, thực lực của ê-kíp khiến The King được quan tâm. Tác phẩm ra mắt 30 năm sau Henry V (1989) - phim từng nhận hai đề cử Oscar - xoay quanh cùng nhân vật.

Wasp Network

Penélope Cruz (phải) trong phim. Ảnh: Orange Studio.

Dự án đánh dấu cuộc tái xuất của Olivier Assayas ở vị trí đạo diễn và biên kịch. Lần này, ông quay lại với dòng phim ly kỳ sở trường, kể về năm tù nhân chính trị người Cuba bị giam tại Mỹ vào thập niên 1990 vì cáo buộc gián điệp và giết người. Diễn viên Penélope Cruz, Gael García Bernal và Ana de Armas tham gia dự án.

Năm 2016, Assayas từng thắng giải "Đạo diễn xuất sắc" ở LHP Cannes với Personal Shopper. Indiewire đánh giá ông là một trong các nhà làm phim sáng tạo và thể hiện quan điểm mạnh mẽ nhất của điện ảnh đương đại. Với khán giả Việt, Assayas cũng được biết đến khi hợp tác nhà đầu tư Lý Nhã Kỳ trong phim Non-Fiction (ra mắt ở LHP Venice năm ngoái).

About Endlessness

Cảnh cặp đôi bay trong phim. Ảnh: Studio 24.

Tác phẩm gây tò mò bởi sự tương phản giữa tên (About Endlessness, tức "Bàn về sự vô tận") và thời lượng chỉ 78 phút (thuộc hàng ngắn nhất trong các phim điện ảnh). Phần giới thiệu nội dung cũng gây tò mò khi nêu các tình huống không liên quan: một cặp đôi bay lơ lửng trên thành phố Cologne (Đức) giữa chiến tranh, người cha buộc dây giày cho con gái giữa cơn mưa, các thiếu nữ nhảy múa ngoài quán cà phê và đội quân bại trận tiến về trại giam.

Roy Andersson là đạo diễn Thụy Điển kỳ cựu, xuất thân từ ngành quảng cáo, nổi tiếng với phong cách điện ảnh cá nhân và chỉ làm sáu phim trong sáu thập niên qua. Phim gần nhất của ông - A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence - thắng giải Sư Tử Vàng ở LHP Venice năm 2014.

Babyteeth

Eliza Scanlen trong vai chính. Ảnh: www.labiennale.org (trang của LHP Venice).

Indiewire đánh giá Babyteeth là "ẩn số" trên đường đua giải Sư Tử Vàng ở LHP Venice. Tác phẩm là phim đầu tay của Shannon Murphy - nữ đạo diễn Australia. Phim pha trộn câu chuyện về tuổi dậy thì với thể loại hài gia đình, xoay quanh một thiếu nữ (Eliza Scanlen đóng) bị bệnh hiểm nghèo có tình cảm với kẻ buôn ma túy (Toby Wallace đóng). Ben Mendelsohn - tài tử Australia ghi dấu ấn vài năm qua ở Hollywood - đóng cha cô gái.

Trong 21 tác phẩm tranh Sư Tử Vàng, Babyteeth là một trong hai phim có đạo diễn là nữ. Yếu tố này cũng khiến phim được quan tâm hơn trong giai đoạn nhiều người cho rằng làng phim cần nhiều hơn những tiếng nói của nữ giới.

* Xem thêm: Danh sách các phim tranh giải ở LHP Venice 2019

Minh Dương