Những 'Joker' trên màn ảnh

Joker xuất hiện trong truyện tranh DC vào năm 1939, được định hình là kình địch Batman. Trong hơn 50 năm, nhiều tài tử thể hiện nhân vật này, trong đó nhiều người vang danh nhờ vai diễn.

Cesar Romero: series Batman (1966-1968), phim Batman (1966)

Ảnh: ABC.

Người đầu tiên đóng Joker là Cesar Romero, trong một phim điện ảnh và series truyền hình thập niên 1960. Với đối tượng khán giả chính là các gia đình và thanh thiếu niên, phim không có nội dung quá đen tối mà vui nhộn nhẹ nhàng.

Lúc này, Joker không được mô tả như một tội phạm điên rồ mà giống kẻ thích những trò đùa quá lố. Dấu ấn lớn nhất mà Romero để lại cho nhân vật là bộ ria mép, khi ông từ chối cạo râu khi tham gia phim. Khán giả có thể thấy rõ bộ ria được phủ lớp hóa trang màu trắng trên gương mặt Joker.

Jack Nicholson: phim Batman (1989)

Ảnh: Warner Bros.

Trong những diễn viên từng thủ vai Joker, Jack Nicholson là tài tử giàu thành tích nhất. Lúc tham gia phim Batman (1989) của đạo diễn Tim Burton, Nicholson đã có chín đề cử Oscar diễn xuất và được xem như một huyền thoại sống với những bộ phim kinh điển như Chinatown, One Flew Over The Cuckoo's Nest hay The Shining. Joker trong phim này là một người tên Jack Napier vô tình trở nên điên loạn sau khi rơi vào bể hóa chất. Với ngoại hình biến dạng khi da chuyển trắng, tóc đổi màu xanh, Joker vươn lên đứng đầu thế lực ngầm của Gotham và thách thức Batman (Michael Keaton).

Nhiều chuyên gia đánh giá Jack Nicholson đã mang phong cách, chất "điên" của mình vào vai diễn, dù không ít trường đoạn nhảy múa đem tới cảm giác hơi lố. Batman thành công rực rỡ với doanh thu 411 triệu USD, mang về cho Nicholson khoản tiền thù lao khổng lồ 50 triệu USD nhờ điều khoản chia lợi nhuận theo doanh thu phim. Năm 2003, Viện Điện ảnh Mỹ đưa nhân vật Joker của Nicholson vào vị trí 45 trong danh sách 50 ác nhân đặc sắc nhất trong lịch sử Hollywood.

Mark Hamill

Mark Hamill. Ảnh: AFP.

Tài tử lồng tiếng các phim hoạt hình Batman: The Animated Series (1992-1995), Batman: Mask of the Phantasm (1993), The New Batman Adventures (1997-1999), Batman Beyond: Return of the Joker (2000), Batman: The Killing Joke (2016)

Với nhiều người, Mark Hamill được nhớ tới với vai người hùng Luke Skywalker trong loạt phim Star Wars. Nhưng ngoài diễn xuất, tài tử còn ghi dấu ấn trong vai trò lồng tiếng nhiều phim hoạt hình và trò chơi điện tử. Theo New York Times, Mark Hamill là người gắn bó với vai Joker nhiều lần và trong thời gian dài nhất.

Cảnh phim "The Killing Joke". Ảnh: Warner Bros.

Ông lần đầu lồng tiếng cho Joker trong mùa thứ tư của loạt phim hoạt hình Batman: The Animated Series, nhanh chóng biến nhân vật này thành một biểu tượng mới. Những cảm xúc của Joker - từ vui vẻ, quỷ quyệt, điên rồ, hung ác cho tới điệu cười đặc trưng - đều được Hamill thể hiện xuất sắc trong gần 20 năm lồng tiếng cho nhân vật. Trong cuộc bình chọn mới đây của tờ Washington Post, Mark Hamill được xếp ở vị trí Joker hay nhất lịch sử, nhờ "mang tới đủ sắc thái biểu cảm cho Joker thay vì một màu như những Joker khác, đồng thời khiến ngay cả người lớn cũng dõi theo một loạt phim hoạt hình".

Heath Ledger: The Dark Knight (2008)

Cảnh Batman thẩm vấn Joker Cảnh Batman thẩm vấn Joker trong "The Dark Knight". Video: Warner Bros.

Phim điện ảnh về Batman do Christopher Nolan đạo diễn được xem như một trong những tuyệt phẩm đầu thế kỷ 21. Nó cũng mang về một giải Oscar diễn xuất cho Heath Ledger trong vai Joker. Màn thể hiện này trở thành chuẩn mực so sánh của nhiều vai phản diện sau này. Trong quá trình chuẩn bị cho vai diễn "một kẻ bệnh hoạn, giết người hàng loạt và không có một chút cảm thông nào" - như Ledger tự nhận xét, tài tử tự giam mình trong phòng khách sạn một tháng để thấu hiểu cảm giác tù túng. Anh lấy cảm hứng diễn xuất từ những tác phẩm nổi tiếng như phim A Clockwork Orange hay truyện Batman: The Killing Joke.

Cảnh diễn điên loạn của Joker trong The Dark Knight Joker kể về vết sẹo trong "The Dark Knight". Video: Warner Bros.

Trên màn ảnh, Batman (Christian Bale đóng) gặp một kỳ phùng địch thủ gieo rắc kinh hoàng khắp Gotham. Joker của Ledger là "Hoàng tử hề của giới tội phạm" đúng nghĩa, khi không ngừng tạo ra sự hỗn loạn, nỗi kinh hoàng, sự nghi kỵ và thao túng ở bất kỳ nơi nào góp mặt. Gã có những câu chuyện bí ẩn đằng sau những vết sẹo trên mặt và thể hiện rằng mình đơn thuần là kẻ "muốn nhìn thấy thế giới bị diệt vong" như lời nhân vật Alfred (quản gia của Batman).

The Dark Knight thành công rực rỡ với hơn một tỷ USD doanh thu và tám đề cử Oscar, thắng giải "Nam diễn viên phụ hay nhất" cho Ledger. Tuy nhiên, tài tử qua đời nửa năm trước ngày phim công chiếu do sử dụng thuốc quá liều.

Jared Leto: Suicide Squad (2016)

Ảnh: Warner Bros.

Trước khi Suicide Squad chiếu, nhiều người kỳ vọng vào Jared Leto. Hai năm trước, anh vừa cho thấy thực lực với giải Oscar nam phụ (cho Dallas Buyers Club). Lúc ghi hình, Leto áp dụng phương pháp method acting (thật sự nghĩ mình là nhân vật, kể cả khi không quay). Anh trò chuyện với bạn diễn với tư cách Joker, gửi những món quà quái đản như xác thú vật hay bao cao su đã qua sử dụng cho đồng nghiệp.

Tuy nhiên, khi Suicide Squad ra mắt, vai Joker gây nhiều thất vọng. Nhân vật chỉ để lại ấn tượng với vẻ ngoài lập dị, xăm kín mình, giống một tay chơi băng đảng. Hắn thiếu tính cách đen tối và bộ óc của một tên tội phạm siêu việt. Thời lượng xuất hiện của Joker trong phim cũng không nhiều. Leto thậm chí bị lép vế trước bạn diễn Margot Robbie - người hóa thân Harley Quinn. Trong nhiều bảng xếp hạng những Joker trên màn ảnh, Jared Leto thường xuyên đội sổ.

Joaquin Phoenix: Joker (2019)

Trailer Joker Trailer phim. Video: Warner Bros.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Joker có một phim riêng cho mình và được dán nhãn 18+. Đóng chính là Joaquin Phoenix - tài tử đã chứng minh được thực lực với ba lần đề cử Oscar. Tác phẩm mới kể về xuất thân của Joker trước khi thành tội phạm. Hắn tên thật là Arthur Fleck, mang những sang chấn tâm lý từ nhỏ cộng thêm cuộc sống hiện tại ngột ngạt, dần hóa điên loạn.

Theo Hollywood Reporter, để nhập vai, Phoenix dành nhiều thời gian đọc về các hội chứng tâm lý, đồng thời khám phá các khía cạnh mới từ nhân vật cho tới ngày quay phim cuối cùng. Ngoài ra, tài tử nổi tiếng với sự cầu toàn này còn giảm hơn 20 kg để thể hiện sự khắc khổ của nhân vật. Ở Liên hoan phim Venice (Italy), Joker nhận nhiều lời khen và thắng giải Sư Tử Vàng. Diễn xuất của Phoenix là một trong những yếu tố nổi bật nhất. Ngay lúc này, nam diễn viên 44 tuổi đã được xem như một ứng viên sáng giá tại hạng mục nam chính tại Oscar 2020.

Thịnh Joey