Lady Gaga trình diễn Til It Happens to You - ca khúc cô sáng tác cùng nữ nhạc sĩ Diane Warren dành cho bộ phim tài liệu The Hunting Ground - tại sự kiện thuộc chiến dịch sát cánh cùng nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng có mặt tại chương trình.