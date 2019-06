Những cuộc hôn nhân 'sớm nở tối tàn' của giai nhân, tài tử Hàn

Song Hye Kyo - Song Joong Ki

"Song Hye Kyo - Song Joong Ki ly hôn" là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất ở Hàn Quốc và Trung Quốc hôm 27/6. Fan châu Á ngỡ ngàng khi cặp sao tan vỡ chỉ sau một năm tám tháng làm đám cưới. Nguyên nhân ly hôn được phía Hye Kyo đưa ra là "Khác biệt tính cách và mâu thuẫn không thể hòa giải khi chung sống. Ngoài ra, có những điều chúng tôi không thể xác nhận vì là cuộc sống riêng tư của hai diễn viên".

Ảnh cưới từng đạt kỷ lục hơn 3,5 triệu lượt thích trên Instagram của Song Hye Kyo vào tháng 10/2017.

Song Hye Kyo - Song Joong Ki bén duyên khi hợp tác trong Hậu duệ mặt trời, rồi kết hôn cuối tháng 10/2017. Trong đám cưới, họ thề hẹn sẽ nắm tay nhau vượt qua giông bão. Hơn một năm chung sống, họ đối mặt với nhiều luồng ý kiến, từ nhắc khéo chuyện sinh con đến bất hòa, ly hôn.

* Song Joong Ki và Song Hye Kyo trong "Hậu duệ mặt trời"

Cảnh Song Hye Kyo ngắm trai đẹp trong "Hậu duệ mặt trời"

Choi Jin Sil - Jo Sung Min

Choi Jin Sil được truyền thông Hàn Quốc gọi là giai nhân nổi tiếng nhất thập niên 1990 nhờ loạt phim Những tay đua kiệt xuất, Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Anh và em. Năm 2000, cô bất ngờ công khai hẹn hò ngôi sao bóng chày thời ấy - Jo Sung Min - và mau chóng kết hôn. Cô hơn chồng năm tuổi, phải lòng anh sau một chương trình truyền hình. Theo Daum, cặp sao được ví là "tiên đồng, ngọc nữ" - một người là minh tinh Hàn Quốc, người còn lại là "cánh chim đầu đàn" của bóng chày Nhật Bản.

Choi Jin Sil và chồng thua 5 tuổi trong đám cưới thế kỷ.

Tuy nhiên, hạnh phúc của họ không kéo dài. Sau khi sinh con trai vào năm 2001, hôn nhân của Jin Sil rơi vào sóng gió. Chấn thương khiến sự nghiệp của Jo Sung Min xuống dốc. Anh đổ mọi lỗi lầm cho vợ. Không chỉ ngoại tình, người này còn thẳng tay bạo hành vợ. Năm 2003, cô sinh bé thứ hai với hy vọng cứu vãn hôn nhân nhưng chuỗi ngày bất hạnh càng dài hơn.

Năm 2004 là đỉnh điểm mâu thuẫn của vợ chồng Jin Sil. Sung Min nhiều lần đánh vợ. Bỏ qua lời khuyên nhủ của cảnh sát và người thân, cô vẫn giữ quan điểm: ly thân chứ không ly hôn. Đến khi bị hành hung đến mức nhập viện, cô mới chấp nhận ký đơn ly dị. Ngày 2/10/2008, minh tinh Hàn Quốc treo cổ tự tử. 5 năm sau đó, chồng cũ cô cũng tìm đến cái chết.

* Tang lễ đẫm nước mắt của Choi Jin Sil

Tang lễ đẫm nước mắt của Choi Jin Sil

Chae Rim - Lee Seung Hwan

Chae Rim là một trong những ngọc nữ của điện ảnh Hàn Quốc đầu thập niên 2000. Cô từng đóng Tình yêu trong sáng, Thảo nguyên xanh... Năm 2003, Chae Rim gây bất ngờ khi kết hôn với huyền thoại nhạc pop - Lee Seung Hwan - lớn hơn cô 14 tuổi.

Sau đám cưới một thời gian, Chae Rim và chồng bị đồn bất hòa. Năm 2004, cô quay lại đóng phim và chủ yếu phát triển sự nghiệp tại Đài Loan, Hong Kong và Trung Quốc. Năm 2006, cặp sao ly hôn. Theo Daum, ca sĩ huyền thoại luôn dành mọi thời gian cho vợ và mơ ước được làm cha nhưng Chae Rim miệt mài đóng phim ở nước ngoài, xao nhãng gia đình.

Chae Rim và huyền thoại Lee Seung Hwan trong đám cưới năm 2003.

Năm 2014, cô kết hôn lần hai với diễn viên Trung Quốc Cao Tử Kỳ - kém cô hai tuổi. Họ bén duyên khi đóng chung phim Lý gia đại viện. Sau đám cưới, người đẹp sống tại Trung Quốc. Họ đón con đầu lòng năm ngoái. Đôi uyên ương thường xuyên bị đồn sắp ly hôn.

* Chae Rim và chồng thứ hai - Cao Tử Kỳ - tham gia show thực tế

Chae Rim, Cao Tử Kỳ tình tứ khi tham gia show thực tế hồi tháng hai

Lee Hye Young - Lee Sang Min

Lee Hye Young ghi dấu với phim Xúc Cảm, Ông trùm (vai Quạ Đen), Tạm biệt tình yêu của tôi, Mùa xuân của Dal Ja, Nữ hoàng nội trợ. Năm 2004, cô kết hôn với ca sĩ, rapper kém hai tuổi - Lee Sang Min - sau gần 10 năm yêu nhau. Tuy nhiên, chỉ sau một năm hai tháng, cặp sao khiến truyền thông và người hâm mộ bất ngờ khi thông báo ly hôn. Lee Hye Young đệ đơn lên tòa án kiện chồng cũ tội lừa đảo, ngoại tình và gian lận của cô hơn 2,7 tỷ won. Vụ ly hôn, tranh chấp tài sản của họ gây chú ý với truyền thông và khán giả trong thời gian dài.

Lee Hye Young và chồng cũ Lee Sang Min từng yêu nhau suốt 10 năm trước khi về chung nhà.

Năm 2011, Lee Hye Young kết hôn với chuyên gia tài chính ngân hàng và có cơ ngơi sang trọng ở Mỹ. Năm 2018, Lee Hye Young nhận lời tham gia talkshow của đài Jtbc khi về Hàn Quốc thăm người thân, cô chia sẻ hài lòng với cuộc sống hiện tại, dư dả tiền bạc, được chồng ủng hộ mọi dự án. Cô chia sẻ về chồng cũ: "Tôi đã tha thứ cho anh ấy. Tôi mong anh ấy sẽ gặp được người tốt hơn tôi và sống hạnh phúc", cô nói.

Ryu Shi Won - Jo Soo In

Năm 2010, tài tử Ryu Shi Won kết hôn với người đẹp ngoài ngành giải trí - Jo Soo In. Họ đón con gái đầu lòng năm 2011. Tháng 3/2012, Soo In đệ đơn ly dị lên tòa án, tố cáo chồng theo dõi và bạo hành. Theo Soo In, tài tử hai lần lén lút gắn máy định vị GPS lên ôtô của cô và dọa dẫm vợ: "Tôi quen rất nhiều xã hội đen đấy".

Scandal khiến Ryu bị dư luận chỉ trích, anh phải nộp phạt bảy triệu won và xử thua khi ly hôn. Từ đó đến nay anh gần như biến mất khỏi màn ảnh.

Ryu Si Won sinh năm 1972, từng đóng "Cảm xúc", "Những ngày tươi đẹp", "Sự thật", "Đám cưới"... Suốt thập niên 1990, anh được mệnh danh là "Hoàng tử Hallyu", "Thiên vương Hàn Quốc" hay "Chàng trai toàn năng" nhờ hình tượng si tình và lãng tử. Tuy nhiên, sự nghiệp thăng hoa không thể giúp Ryu Si Won kéo lại tai tiếng đời tư.

* Ryu Shi Won và Choi Ji Woo trong phim "Sự thật"

Ryu Shi Won trong phim 'Sự thật'

