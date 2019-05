Ông trùm (năm 1999) là phim truyền hình nổi tiếng nhất sự nghiệp của Lee Hye Young. Cô thủ vai Quạ Đen (ảnh trái), bản tính đanh đá, lanh chanh và nói nhiều. Quạ Đen yêu thầm "Cá Cơm" Kim Choon Sam (Cha In Pyo đóng) nhưng không được đáp lại. Về sau cô nên duyên với Hà Mã (Park Sang Myun) - anh chàng to xác nhất trong đám ăn mày nhưng hiền lành, cục mịch. Chuyện tình của họ đem lại tiếng cười hài hước cho khán giả.

Sau Ông trùm, Lee Hye Young gây tiếng vang với Tạm biệt tình yêu của tôi (Goodbye my love), Điệu nhảy cuối cùng (Save the last dance for me), Mùa xuân của Dal Ja (Dal Ja's spring), Hãy cười lên nào (Kimchi cheese smile), Nữ hoàng nội trợ (Queen of Housewives). Từ sau vai khách mời trong phim Gia đình chồng tôi (My Husband Got a Family) hồi năm 2012, cô không nhận thêm dự án nào.