Ngành điện ảnh ước tính mất 5 tỷ USD vì Covid-19

Các chuyên gia nói Covid-19 làm giảm doanh thu phòng vé toàn cầu, sản xuất phim đình trệ, gây tổn thất ít nhất 5 tỷ USD cho ngành điện ảnh.

Theo Hollywood Reporter, dịch bệnh làm giảm doanh thu và đình trệ việc sản xuất phim. Từ đầu năm, khoảng 70.000 rạp tại Trung Quốc - thị trường lớn thứ hai thế giới - phải đóng cửa vì nCoV bùng phát, ảnh hưởng lớn tới doanh thu phòng vé toàn cầu. Dịp Tết Nguyên đán (từ ngày 24/1 đến 23/2), doanh thu phim tại các rạp Trung Quốc chỉ đạt 4,2 triệu USD, so với mức 1,76 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Các chuyên gia nhận định thị trường điện ảnh Trung Quốc có thể tổn thất khoảng hai tỷ USD hoặc hơn, trong hai tháng đầu năm.

Hai nhân viên đeo khẩu trang (phải) tại bốt quảng cáo phim "Mulan" ở Bắc Kinh hồi giữa tháng 2. Ảnh: AFP.

Thị trường phim Hàn Quốc, Italy và Nhật Bản cũng sụt giảm khi nhiều rạp phim đóng cửa trong tháng 2 vì dịch phát triển phức tạp.

Phòng vé Hàn Quốc đạt doanh thu 52 triệu USD (từ 7,3 triệu vé) tháng qua, giảm gần 70% so với 158 triệu USD (22,3 triệu vé) cùng kỳ năm ngoái. Các chủ rạp phim đánh giá rạp "mở như không" vì khán giả ngại đến nơi đông người. Ủy ban Điện ảnh Hàn Quốc nhận định: "Tình hình còn tệ hơn giai đoạn dịch MERS (Hội chứng Hô hấp Trung Đông) bùng nổ năm 2015. Khi đó, lượng khán giả giảm hơn 40%, nhưng không có rạp nào đóng cửa, và thị trường hồi sinh sau đó khoảng một tháng. Điều này không giống Covid-19. Rất bất thường khi lượng vé bán ra mỗi ngày thấp hơn 100.000, nhưng điều đó đang xảy ra và tương lai không đoán được".

Công ty CGV đóng cửa toàn bộ chín rạp tại tâm dịch Daegu, cắt giảm một nửa số buổi chiếu tại các khu vực khác ở Hàn Quốc. Hãng tiến hành kiểm tra nhiệt độ hàng ngày với các nhân viên rạp, cho nhân viên khối văn phòng làm việc tại nhà thay vì đến cơ quan. Các chuỗi rạp khác như Lotte hay Mega Box cũng cắt giảm suất chiếu, sa thải bớt nhân viên vì dịch bệnh. Các đoàn phim Hàn Quốc đồng loạt thông báo dừng phát hành phim vô thời hạn. Phiên bản đen trắng của Parasite - thắng giải "Phim hay nhất" tại Oscar 2020 - hoãn ra mắt chờ hết dịch.

Italy hiện đóng cửa hơn 850 rạp chiếu tại miền Bắc, chiếm khoảng một nửa số rạp phim tại nước này. Doanh thu toàn quốc do đó giảm 44% so với tuần trước khi có lệnh đóng cửa và giảm 76% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Francesco Rutelli - Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh, Công nghiệp nghe nhìn và đa phương tiện Italy - cho biết dịch Covid-19 ập đến trong bối cảnh phòng vé nước này đang có dấu hiệu khởi sắc, tăng 22% doanh thu trong tháng 1, một số phim nội địa như Tolo Tolo hay Gli anni più belli thành công.

Tại Nhật, doanh thu phòng vé tuần qua ước tính giảm từ 10 đến 15% và có khả năng giảm mạnh trong thời gian tới. Mới đây, Thủ tướng Shinzo Abe kêu gọi hoãn, hủy các sự kiện thể thao, văn hóa tập trung đông người. Các hãng phim cho phép khán giả hủy vé đặt trước, nhận lại tiền nếu không muốn đến rạp vì lo ngại dịch. Hàng loạt "bom tấn" như Doraemon the Movie: Nobita's New Dinosaur, Fukushima 50 bị hoãn chiếu vô thời hạn.

Một rạp chiếu phim tại thành phố Bologna (Italy). Ảnh: Twitter.

Các chuyên gia dự đoán tổn thất tăng mạnh trong những ngày tới, khi thị trường lớn nhất thế giới - Bắc Mỹ (Mỹ và Canada) có hơn 100 ca nhiễm nCoV. Một số "bom tấn" của Hollywood như Mulan, No Time To Die, Onward... lùi ngày phát hành tại một số nước châu Á. Ngành phim nước Anh - nơi hiện có 39 ca mắc bệnh - cũng có thể bị ảnh hưởng lớn thời gian tới.

Năm 2019, doanh thu phòng vé toàn cầu đạt 42,5 tỷ USD, trong đó thị trường quốc tế (không tính khu vực Bắc Mỹ) chiếm khoảng 31,1 tỷ USD - ở mức cao so với các năm trước. Các thị trường phim như Trung Quốc, Nhật Bản đều tăng trưởng mạnh. Trước khi có dịch Covid-19, nhiều chuyên gia dự đoán Trung Quốc soán ngôi Bắc Mỹ - trở thành thị trường phim lớn nhất thế giới trong năm 2020.

Đạt Phan (theo Hollywood Reporter)