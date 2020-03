Nhan sắc màn ảnh của 'Bond girl' Olga Kurylenko

Olga Kurylenko nổi tiếng với các vai nữ mạnh mẽ và gợi cảm như trong phim "Quantum of Solace" hay "Oblivion".

Max Payne (2008)

Dù xuất hiện ít, Olga Kurylenko gây chú ý nhờ nhan sắc trong tác phẩm hành động. Cô hóa thân Natasha - nhân vật nữ chết đầu phim, dẫn đến cuộc điều tra của cảnh sát Max Payne (Mark Wahlberg đóng). Cảnh Olga diện váy đỏ, khêu gợi nhân vật chính được nhiều kênh Youtube đăng lại sau này.

Quantum of Solace (2008)

Quantum of Solace (2008) Cảnh phim "Quantum of Solace". Video: Sony.

Bom tấn về 007 khiến Olga nổi tiếng toàn cầu. Đến nay, nhiều khán giả vẫn gọi cô là Bond girl. Vai Camille của cô đặc biệt vì là Bond girl hiếm hoi không có cảnh ân ái với 007. Nhân vật muốn giết một vị tướng để báo thù cho gia đình, sau đó đồng hành James Bond. Trên Premiere, đạo diễn Marc Forster nói chọn Olga vì điềm tĩnh nhất trong số 400 ứng viên. Cô luyện tập sử dụng vũ khí trong ba tuần để ghi hình. Từ sau Quantum of Solace, Olga Kurylenko đảm nhận vai "đả nữ" thêm nhiều lần.

Hitman (2009)

Trong tác phẩm hành động dựa trên trò chơi điện tử, Olga Kurylenko hóa Nika - cô gái đồng hành sát thủ 47 (Timothy Olyphant đóng). Sao nữ khoe vẻ nóng bỏng qua một cảnh khỏa thân từ phía sau. Ánh mắt, cách hất hàm của cô hợp mẫu vai bất cần, nổi loạn. Xuất thân người mẫu, sao nữ thu hút nhờ gương mặt mang nét Đông Âu và thân hình gợi cảm.

Centurion (2010)

Olga Kurylenko đóng cặp Michael Fassbender trong tác phẩm lấy bối cảnh thời La Mã. Fassbender hóa thân một chiến binh trong cuộc chiến ở Anh. Còn sao nữ vào vai Etain - thợ săn thuộc bộ tộc Brigantes, bị cưỡng hiếp, cắt lưỡi khi còn nhỏ, lớn lên thành gián điệp. Olga có tạo hình quyến rũ, diễn nhiều cảnh hành động.

Oblivion (2013)

Olga Kurylenko đồng hành Tom Cruise trong bom tấn khoa học viễn tưởng lấy bối cảnh thế giới bị tàn phá. Jack (Cruise đóng) thuộc số ít người còn ở lại Trái đất, đồng thời bị tẩy trí nhớ. Anh vô tình gặp Julia (Kurylenko đóng), phát hiện cô là vợ mình ngày trước và khám phá nhiều bí mật. Kurylenko thể hiện khá chân thực nỗi đau lẫn tình yêu của nhân vật. Dù không được đánh giá quá cao, Oblivion cũng thu gần 300 triệu USD toàn cầu.

The Correspondence (2016)

Olga Kurylenko diễn cảnh tình tứ cùng tài tử gạo cội Jeremy Irons trong tác phẩm của Italy. Ed (Irons đóng) là giáo sư vật lý thiên văn, có quan hệ với Amy Ryan (Kurylenko đóng) - cô gái đang học tiến sĩ. Ngoài việc học, Amy còn là người đóng thế với những màn diễn mạo hiểm, không ai dám đảm nhận. Do công việc, cách trở, đôi tình nhân chỉ có thể thỉnh thoảng gặp nhau.

Just a Breath Away (2018)

Trailer Màn sương chết - Just a Breath Away Trailer phim.

Tác phẩm của Daniel Roby đưa giả định đáng sợ khi Paris chìm trong một loại khí ga độc, giết những người mắc kẹt và ngày càng lan ra. Olga Kurylenko hóa người vợ cùng chồng bảo vệ con gái, tìm cách trèo lên chỗ cao trong hoàn cảnh thiếu lương thực, mất liên lạc. Just a Breath Away đánh dấu sự chuyển mình của Olga - vốn chuyên đóng vai nóng bỏng - sang hình tượng người mẹ. Tác phẩm nhận đề cử ở một số giải phim của Canada - quốc gia đồng sản xuất phim.

Johnny English Strikes Again (2018)

Điệp viên "Không không thấy" tung chiêu trong Johnny English Strikes Again Trailer phim.

10 năm sau khi đóng series về 007, người đẹp được mời tham gia Johnny English Strikes Again - tác phẩm giễu nhại James Bond. Cô hóa thân nữ đặc vụ Ophelia - sát cánh cùng điệp viên ngớ ngẩn Johnny English (Rowan Atkinson). Ở tuổi 39, Olga vẫn giữ vẻ quyến rũ như thời đóng Quantum of Solace. Cảnh hai nhân vật chính gặp nhau ở quầy bar gây cười nhờ sự tương phản khi nữ điệp viên tỏ ra sắc sảo, còn Johnny quá vụng về. Johnny English Strikes Again thành cú hit nhẹ với 159 triệu USD toàn cầu.

The Room (2019)

Trailer The Room (Căn phòng cám dỗ) Trailer phim.

Tác phẩm kinh dị là phim gần nhất của Olga Kurylenko chiếu ở Việt Nam (với tựa Căn phòng cám dỗ). Khi dọn đến ngôi nhà mới, bộ đôi Matt (Kevin Janssens) và Kate (Olga Kurylenko) phát hiện căn phòng bí ẩn có thể biến ước mơ của họ thành sự thật. Nhưng mọi chuyện rắc rối khi họ muốn có một đứa con. Olga mang đến nhiều cảnh ám ảnh với biểu cảm đa dạng chứ không đóng khung trong hình tượng đả nữ hay gợi cảm.

