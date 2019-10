Elle Fanning sinh năm 1998 nhưng có số vai diễn đáng kể so với tuổi đời. Từ ba tuổi, cô đóng I Am Sam của đạo diễn Jessie Nelson, trong vai nhân vật Lucy khi còn trẻ con. Ở giai đoạn sau, vai này do chị cô - Dakota Fanning - thể hiện.

Năm 2004, trong phim The Door in the Floor (ảnh), cô đóng vai Ruth Cole - cô bé có mẹ (Kim Basinger đóng) ngoại tình với chàng trai trẻ. Ảnh: Focus Pictures.