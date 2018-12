Elle Fanning bị tưới máu giả lên người khi đóng ‘Ác quỷ sàn Catwalk’

Angelina Jolie và Elle Fanning khoe sắc ở Tokyo / 'Phù thủy' Angelina Jolie rạng rỡ bên 'công chúa' Elle Fanning

The Neon Demon - chiếu ở Việt Nam trong tháng 7 - là một trong những tác phẩm gây chú ý nhất tại Liên hoan phim Cannes năm nay. Bộ phim kinh dị, tâm lý dự tranh Cành Cọ Vàng có sự tham gia của Elle Fanning – em gái của Dakota Fanning – trong vai chính. Lúc bắt đầu quá trình sản xuất phim từ hai năm trước, nữ diễn viên mới 16 tuổi và nay khi phim ra mắt, cô bước sang tuổi 18.

Trailer phim "Ác quỷ sàn Catwalk" Trailer phim 'Ác quỷ sàn Catwalk'

Phim khai thác đề tài về giới showbiz với những câu chuyện hậu trường phía sau ánh hào quang của các người đẹp. Với suy nghĩ “Sắc đẹp không phải là tất cả, sắc đẹp là duy nhất”, cô gái tỉnh lẻ - Jesse (Elle Fanning) - với nhiều tham vọng đã quyết tâm đến Los Angeles để bắt đầu giấc mơ làm người mẫu. Nét đẹp thơ ngây, đầy sức sống giúp cô lọt vào mắt xanh của những ông trùm trong ngành giải trí tại đây.

Tạo hình dữ dội của Elle Fanning.

Jesse nhanh chóng có được vị trí mà ngay cả những người mẫu chuyên nghiệp lâu năm vẫn luôn mơ ước. Nhưng sự thành công chóng vánh đã khiến tuổi trẻ, sắc đẹp của Jesse bị đe dọa bởi những đối thủ ghen ghét và dùng mọi thủ đoạn để tước đi những gì cô đang có. Sắc đẹp, danh vọng, thù hận… đều là những thứ luôn đi kèm nhau trên sân khấu cuộc đời mà cả Jesse lẫn những người mẫu khác đều sẽ phải trả giá dù ít hay nhiều.

The Neon Demon gây ấn tượng từ những hình ảnh đầu tiên trong phim, trong đó có cảnh nữ người mẫu Jesse được trang điểm lộng lẫy nhưng cơ thể đẫm máu. Trong quá trình sản xuất, người đẹp sinh năm 1998 đã bị tưới rất nhiều máu giả lên người và thậm chí nhiều lần sơ ý nếm phải máu. Êkíp thực hiện tạo cho máu giả có vị như sirô để khiến các diễn viên, trong đó có Elle Fanning cảm thấy dễ chịu hơn khi bị tưới lên người nhiều lần với số lượng lớn.

Poster phim "Ác quỷ sàn catwalk" gây ấn tượng về hiệu ứng thị giác.

Phim là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Nicolas Winding Refn – người từng giành giải “Đạo diễn xuất sắc” tại Liên hoan phim Cannes 2011 với Drive. Năm 2013, anh cũng từng có một phim khác vào danh sách dự tranh Cành Cọ Vàng là Only God Forgives.

Ban đầu, Nicolas nhắm minh tinh người Anh sinh năm 1985 – Carey Mulligan – cho vai Jesse. Nhưng sau đó, Elle Fanning là lựa chọn cuối cùng. Vị đạo diễn chia sẻ về nữ diễn viên 18 tuổi: “Với tôi, Elle Fanning là sự hòa quyện giữa hình ảnh của một ngôi sao cổ điển trong những bộ phim câm trước đây và một diễn viên hiện đại của ngày hôm nay. Cô có khả năng biến hóa tuyệt vời và thực sự thu hút trước ống kính”.

Để chuẩn bị cho vai diễn cô gái trẻ mong đổi đời với ước mơ làm người mẫu, Nicolas Winding Refn yêu cầu Elle Fanning nghiên cứu nhiều thể loại phim, không chỉ kinh dị, để có thể biến hóa tâm lý nhân vật. Trước The Neon Demon, Elle đã là một cái tên gây chú ý tại Hollywood từ lúc còn nhỏ, với những phim được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật như Babel, The Curious Case of Benjamin Button hay Somewhere. Năm 2014, cô từng đóng vai “công chúa ngủ trong rừng” Aurora bên cạnh Angelina Jolie trong bom tấn Maleficent.

"The Neon Demon" khai thác về giới showbiz và cuộc sống của những người mẫu trẻ ở Los Angeles (Mỹ).

Vai nam chính được giao cho tài tử gạo cội Keanu Reeves. Đạo diễn Nicolas Winding Refn chia sẻ: “Giây phút cái tên Keanu Reeves hiện lên trong đầu cũng là lúc tôi biết đây là lựa chọn tốt nhất. Keanu và tôi đã làm việc cùng nhau cách đây 10 năm trong dự án lớn đầu tiên của tôi tại Hollywood. Bộ phim đó không được hoàn thành… Tuy nhiên, tôi luôn muốn được một lần nữa hợp tác cùng anh. Rất ít nam diễn viên có được thành công như anh với sự chuyên nghiệp trên phim trường cũng như khí chất của mình”.

The Neon Demon (Ác quỷ sàn Catwalk) khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 8/7.

