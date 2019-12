Nhiều khán giả đứng xem đêm nhạc trong gần ba giờ. Với thông điệp kêu gọi bảo vệ môi trường "More music, less plastic" (tạm dịch: thêm âm nhạc, bớt rác thải), ban tổ chức chỉ phát hành vé điện tử, không in giấy.

Sự kiện tiếp tục diễn ra tối 14 và 15/12. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao TP HCM, đại diện đơn vị tổ chức cho biết sự kiện nằm trong khuôn khổ chiến lược đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố đến năm 2020.