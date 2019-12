Hồ Ngọc Hà, Thu Minh tập nhạc

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà và Thu Minh tập hát cùng nhạc sĩ Hoài Sa, Đức Trí cho Lễ hội âm nhạc quốc tế ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Trong đêm nhạc 14/12 của lễ hội Hò Dô, hai ca sĩ sẽ hát các ca khúc tiêu biểu cho nhạc Việt những năm gần đây. Hồ Ngọc Hà còn biểu diễn nhiều bài hit của cô như Gửi người yêu cũ (Nguyễn Hồng Thuận sáng tác), Cả một trời thương nhớ (Nguyễn Minh Cường sáng tác)...

Nhạc sĩ Huy Tuấn - giám đốc âm nhạc của sự kiện - cho biết anh mời Hồ Ngọc Hà, Thu Minh tham gia lễ hội vì thành tựu trong sự nghiệp và nghị lực làm nghề của họ. "Với tôi, Thu Minh luôn nằm trong Top 5 của thị trường nhạc Việt, còn Hồ Ngọc Hà đại diện cho sự phấn đấu để thành công", anh nói.

Hai ca sĩ là giọng ca chính của Vietnam All Stars - ban nhạc được thành lập để biểu diễn cho lễ hội. Họ trình diễn cùng các nhạc công như: Hoài Sa, Dũng Đà Lạt, Hồng Kiên, Anh Quân, Phương Uyên...

Vào ngày thứ ba của lễ hội, ca sĩ Trần Thu Hà sẽ biểu diễn cùng ban nhạc của Nguyên Lê. Cô kết hợp với nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và tay kèn trumpet Cường Vũ - nhạc công người Mỹ gốc Việt. Nguyên Lê sẽ thể hiện album Tales of Vietnam (Những câu chuyện về Việt Nam) - đĩa nhạc mang âm hưởng world music, jazz... ra mắt 20 năm trước nhưng chưa biểu diễn live.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao TP HCM, đại diện đơn vị tổ chức cho biết sự kiện nằm trong khuôn khổ chiến lược đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố đến năm 2020. Lễ hội diễn ra từ ngày 13 đến 15/12 với thông điệp: "More music, less plastic" (tạm dịch: thêm âm nhạc, bớt rác nhựa). Ban tổ chức phát vé điện tử miễn phí, không in ấn để giảm thiểu rác thải.

Tam Kỳ