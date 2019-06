Cậu bé bị ung thư chinh phục giám khảo America's Got Talent

Tyler Butler-Figueroa, 11 tuổi, giành nút vàng từ giám khảo Simon Cowell nhờ tài chơi violin.

Tiếng hát của chàng trai mù tự kỷ ở America's Got Talent

Trong tập mới nhất của America's Got Talent, Tyler biểu diễn đàn violin trên nền ca khúc Stronger (What Doesn't Kill You) của ca sĩ Kelly Clarkson. Toàn bộ giám khảo và khán giả đứng vỗ tay cho phần thi. Cậu bé 11 tuổi mắc bệnh ung thư máu khóc trên sân khấu và nói: "Cháu rất hạnh phúc và tự hào vì bản thân".

Tyler Butler-Figueroa nhận nút vàng American Got Talent Phần thi của Tyler Butler-Figueroa hôm 11/6. Video: America's Got Talent.

Gia đình Tyler phát hiện cậu mắc bệnh ung thư từ năm bốn tuổi. Cậu học đàn violin từ năm bảy tuổi, trong các buổi phụ đạo miễn phí ở trường. Tyler cho biết lý do tìm đến nghệ thuật là thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. "Khi chơi nhạc, cháu quên đi những điều tiêu cực. Không muốn bị biết đến là thằng nhóc bị ung thư, cháu trở thành một nhạc công violin".

Sau phần thi, giám khảo Simon nói: "Lý do người ta bị bắt nạt là vì họ tốt hơn những kẻ bắt nạt đó. Chú nghĩ cháu có một tài năng và tính cách tuyệt vời. Thay mặt cháu, tôi muốn gửi thông điệp này tới những kẻ bắt nạt". Dứt lời, ông nhấn nút vàng của cuộc thi, giúp cậu bé vào thẳng vòng chung kết.

Theo luật cuộc thi America's Got Talent, mỗi giám khảo và người dẫn chương trình có quyền sử dụng nút vàng một lần. Thí sinh nhận nút vàng sẽ được vào vòng chung kết cuộc thi, diễn ra tại Hollywood (Mỹ). Tháng 5, thí sinh Kodi Lee, một nghệ sĩ dương cầm khiếm thị mắc chứng tự kỷ, giành được nút vàng đầu tiên của mùa giải cho màn trình diễn ca khúc A Song For You của Donny Hathaway.

America's Got Talent có sự tham gia của các giám khảo Howie Mandel, Simon Cowell, Mel B, Heidi Klum và được dẫn bởi tài tử Terry Crews. Chương trình phát sóng tại Mỹ từ tháng 1. Tập tiếp theo sẽ lên sóng vào tối 18/6 (giờ Mỹ).

Đạt Phan (theo CNN)