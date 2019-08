Người mẫu nam tố cáo Katy Perry quấy rối tình dục

Josh Kloss - đóng bạn trai Katy trong MV "Teenage Dream" - cho biết ca sĩ từng tán tỉnh và lột đồ anh tại một bữa tiệc chín năm trước.

Ngày 12/8, Josh Kloss viết trên Instagram: "Sau ngày quay đầu tiên (năm 2010), Katy rủ tôi đi xem múa thoát y. Tôi từ chối vì không muốn để chuyện riêng ảnh hưởng tới công việc. Sau khi cô ấy ly dị Russell Brand, chúng tôi có hẹn hò vài lần. Trong bữa tiệc của nhà thiết kế Johnny Wujek, Katy Perry cố tình kéo quần tôi xuống khiến dương vật lộ ra trước mặt các khách mời hôm đó".

Bài viết được chia sẻ gần ngày kỷ niệm chín năm phát hành Teenage Dream. Người mẫu nam cho biết vẫn cảm thấy xấu hổ và nhục nhã khi nghĩ về sự việc. Anh cho rằng Katy coi anh như một "trai bao" của cô.

Katy Perry - Teenage Dream Josh Kloss vào vai bạn trai, đóng nhiều cảnh tình tứ cùng Katy Perry trong MV "Teenage Dream".

Josh giải thích việc giữ im lặng suốt những năm qua vì bị người quản lý của Katy uy hiếp. Đồng thời, anh nghĩ việc nam giới nói bị quấy rối tình dục tại Hollywood không được nhiều người tin tưởng. "Xã hội luôn nghĩ đàn ông thường hư hỏng. Nhưng phụ nữ cũng có thể hành động tương tự. Tôi không muốn kiếm tiền khi tố cáo Katy. Tôi chỉ muốn đưa sự việc ra ánh sáng", Josh nói. Anh cũng cho biết từng làm việc với nhiều sao nữ như Kim Kardashian hay Kylie Jenner và luôn được họ tôn trọng.

Các bài viết của Josh Kloss thu hút nhiều luồng ý kiến. Nhiều người ủng hộ anh. Số khác chỉ trích Josh vì đưa những thông tin thiếu bằng chứng nhằm bôi nhọ thần tượng của họ. Phía Katy Perry hiện không phản hồi về lời buộc tội của Josh. Nhà thiết kế của Katy Pery - Johnny Wujek, chủ bữa tiệc hôm Josh nói bị quấy rối - phủ nhận sự việc và cho rằng anh nói dối.

Gần đây, Katy Perry gặp nhiều rắc rối. Ngày 29/7, ca khúc Dark Horse của nữ ca sĩ bị tòa kết tội đạo nhạc. Cô và hãng đĩa chủ quản phải bồi thường 2,78 triệu USD. Các ca khúc mới của Katy không đạt thành công như mong đợi. Bài hát Never Really Over, phát hành hồi tháng 5, đánh dấu sự trở lại của cô sau gần hai năm không lọt vào top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Trong quá khứ, Katy Perry từng nhiều lần bị chỉ trích vì có hành động không đúng mực với đồng nghiệp. Năm 2018, ca sĩ hôn một thí sinh 19 tuổi trong chương trình American Idol khiến anh này cảm thấy bị xúc phạm. Năm 2017, Katy từng bị chỉ trích vì bóp mông Shawn Mendes trong một sự kiện tại Brazil khi anh mới 18 tuổi.

Đạt Phan (theo Fox News)