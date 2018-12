Minh Tú dẫn đầu bình chọn tại Miss Supranational 2018 / 10 mỹ nhân sáng giá của ngôi vị Hoa hậu Siêu quốc gia 2018

Chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 diễn ra tại thành phố Krynica-Zdrój. Người đẹp Puerto Rico giành chiến thắng trước 71 thí sinh các quốc gia, vùng lãnh thổ. Valeria Vázquez năm nay 24 tuổi, cao 1,78 m. Cô đang là sinh viên ngành Công nghệ dược của Đại học Puerto Rico. Valeria mờ nhạt trong những ngày đầu nhưng tỏa sáng kể từ bán kết. Trong phần thi ứng xử chung kết, hoa hậu bày tỏ quan điểm về cái đẹp, theo cô đó phải là nét đẹp từ cả bên trong lẫn bên ngoài.

Người đẹp Puerto Rico đăng quang Miss Supranational 2018

Á hậu 1 là đại diện Mỹ - Katrina Dimaranan, Á hậu 2 thuộc về người đẹp nước chủ nhà Ba Lan - Magdalena Bienkowska, hoa hậu Indonesia - Wilda Octaviana Situngkir - giành ngôi Á hậu 3, còn Á hậu 4 thuộc về thí sinh Mexico - Diana Romero.

Đại diện Việt Nam - Minh Tú - gây tiếc nuối khi dừng bước ở Top 10. Cô có phần trình diễn tự tin, đặc biệt khi catwalk với trang phục dạ hội. Trong chương trình, MC công bố Minh Tú giành giải phụ "Trình diễn váy dạ hội đẹp nhất" ở đêm thi bán kết. Ngoài ra, trang phục dân tộc của cô được giám khảo lựa chọn vào Top 10. Người đẹp diện áo dài "Con rồng cháu tiên" do nhà thiết kế Đinh Văn Thơ thực hiện. Bộ đồ mang thông điệp đề cao tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, tôn vinh nguồn gốc cao quý của dân tộc Việt.

Minh Tú trong phần thi bikini ở chung kết Minh Tú và các thí sinh diễn áo tắm.

Đại diện Mỹ (trái) nhận giải trình diễn bikini đẹp nhất, Minh Tú là thí sinh trình diễn váy dạ hội đẹp nhất của đêm thi bán kết.

Chung kết diễn ra trong ba tiếng. Chương trình tập trung vào phần trình diễn của thí sinh. Tuy nhiên, nhiều màn đồng diễn của 72 người đẹp khiến thời lượng kéo dài. Giữa chương trình xen kẽ nhiều phần phỏng vấn hậu trường làm loãng không khí sân khấu. Xen kẽ các phần thi và công bố là tiết mục ca nhạc. Michal Szpak thể hiện Let Me Dream và Color of Your Life - ca khúc anh từng biểu diễn tại Eurovision 2016. Ca sĩ Blue Cafe khuấy động không khí với La Isla Bonita - bản hit của Madonna.

Màn đồng diễn mở mạc Miss Supranational 2018 Các thí sinh đồng diễn mở màn.

Sự kiện đánh dấu 10 năm cuộc thi ra đời. Vì thế, ngay đầu chương trình MC xướng tên những người đẹp đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia trong 10 năm qua. Họ lần lượt xuất hiện trên sân khấu, gây ấn tượng cho khán giả vì sự trẻ trung, xinh đẹp. Các hoa hậu cũng là giám khảo. Dẫn dắt chung kết là MC người Ba Lan, Maciej Dowbor và MC người Belarus, Ivan Podrez.

Hoa hậu Siêu quốc gia (Miss Supranational) lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2009 tại thành phố Płock, Ba Lan với sự tham gia của thí sinh từ 40 quốc gia. Sau tám năm, cuộc thi đã có số lượng thí sinh tăng gấp đôi. Miss Supranational được đánh giá là một trong sáu đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới, bên cạnh Miss World, Miss Universe, Miss Earth, Miss International và Miss Grand International. Năm 2017, Jenny Kim đến từ Hàn Quốc đoạt ngôi hoa hậu.

10 thí sinh sáng giá của Miss Supranational 2018 10 thí sinh sáng giá của Miss Supranational 2018.

Minh Anh