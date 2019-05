Ngô Thanh Vân xuất hiện trên phim trường của đạo diễn đoạt Oscar

Spike Lee đăng ảnh diễn viên Việt Nam lên trang cá nhân, úp mở việc cô đóng "Da 5 Bloods".

Đạo diễn Spike Lee cùng êkíp đến Việt Nam ghi hình trong tháng 5, nhưng kế hoạch quay không được tiết lộ. Ngày 16/5, trên Instagram, Spike Lee đăng ảnh chụp cùng Ngô Thanh Vân ở TP HCM. "Cô Veronica Ngo (tức Ngô Thanh Vân) trong vai Hanoi Hannah cùng đại tướng Lee. Ngày 40, phim Da 5 Bloods", ông viết.

Ông cũng đăng một ảnh khác khi Ngô Thanh Vân trong một trích đoạn. Nữ diễn viên chưa phản hồi thông tin tham gia dự án.

Đạo diễn Spike Lee (phải) cùng Ngô Thanh Vân. Ảnh: Instagram.

Da 5 Bloods là phim điện ảnh do Spike Lee đạo diễn và đồng biên kịch cùng Kevin Willmott. Tác phẩm xoay quanh bốn cựu binh người Mỹ gốc Phi trở lại Việt Nam sau chiến tranh. Họ muốn tìm hài cốt của những đồng đội tử trận, đồng thời săn lùng một kho báu.

Spike Lee (trái) ăn mừng tượng vàng Oscar cùng người bạn thân Samuel L. Jackson. Ảnh: Reuters.

Phim quy tụ Chadwick Boseman (nổi danh với vai Black Panther trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel), Delroy Lindo, Clarke Peters, Isiah Whitlock Jr., Giancarlo Esposito và Norm Lewis. Dự án được ghi hình từ ngày 23/3, quay ở Việt Nam và Thái Lan.

Spike Lee sinh năm 1957, là đạo diễn kỳ cựu người Mỹ chuyên khai thác các vấn đề xã hội. Một số tác phẩm nổi tiếng của ông là Do the Right Thing (1989), Jungle Fever (1991), Malcolm X (1992), He Got Game (1998) và BlacKkKlansman (2018). Với BlacKkKlansman, Lee thắng giải "Biên kịch xuất sắc" ở Oscar 2019. Tại lễ trao giải, ông cũng gây sốc khi bỏ về, phản đối giải "Phim xuất sắc" cho Green Book.

Ân Nguyễn