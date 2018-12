Nghệ sĩ gạo cội Hàn Quốc sang Việt Nam dạy diễn xuất

'Gặp gỡ mùa thu' 2015 trao 10.000 USD cho các nhà làm phim trẻ / Đạo diễn Trần Anh Hùng về Việt Nam 'Gặp gỡ mùa thu' lần 3 / ‘Gặp gỡ mùa thu’ và giấc mơ của phim độc lập Việt Nam

Lydia Park sinh năm 1968. Sự nghiệp diễn xuất của bà ghi dấu ấn qua các phim điện ảnh như Hansel and Gretel (2007), Mission Possible: Kidnapping Granny K, The Show Must Go On (2007) và Love Me Not (2006). Bà cũng từng đóng các series tâm lý nổi tiếng như She is Wow (2013) và Princess Hours (2006). Hiện nay, ngôi sao 48 tuổi thường xuyên tham gia đào tạo kỹ thuật diễn xuất cơ bản và chuyên sâu cho diễn viên điện ảnh, đặc biệt là các gương mặt trẻ mới vào nghề ở Hàn Quốc.

Nữ diễn viên Lydia Park.

Đến Việt Nam, bà là giảng viên Khóa học diễn xuất - lần đầu được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện điện ảnh Gặp gỡ mùa thu lần thứ tư.

Khóa học dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến ngày 16/11. Hai ngày cuối, học viên được hướng dẫn tập một tiểu phẩm ngắn nhằm công diễn trước các khách mời trong nước và quốc tế tại đêm Gala bế mạc. Ba diễn viên trẻ gồm Thùy Anh (phim Đập cánh giữa không trung), Thanh Tú (phim Dịu dàng và Cha và con và...) và Thanh Trúc (phim Cha và con và...) được chọn là những học viên đầu tiên.

Dịp cuối khóa học, nữ diễn viên Hàn - Moon Sori - cũng tham dự với vai trò khách mời. Cô từng giành giải Marcello Mastroiani cho diễn viên triển vọng tại Liên hoan Venice năm 2002 với vai chính trong phim Oasis (Ốc đảo) của đạo diễn Lee Chang-dong. Ngoài Moon Sori, hai sinh viên khoa diễn xuất trường Điện ảnh - trực thuộc Đại học tổng hợp Dongguk tại Seoul - tới giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với các học viên Việt Nam.

Các diễn viên trẻ Việt Nam (từ trái qua phải) - Thanh Tú, Thùy Anh và Thanh Trúc - sẽ học diễn xuất cùng chuyên gia Hàn.

Workshop mở cửa cho người trẻ (tuổi từ 16 đến 26), có đam mê, tài năng và ngoại hình phù hợp với điện ảnh đăng ký tham dự. Buổi casting học viên diễn ra tại TP HCM, ngày 25/10. Đạo diễn Charlie Nguyễn, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nữ diễn viên Kathy Uyên làm giám khảo tuyển chọn.

Các ứng viên quan tâm có thể gửi hồ sơ gồm một CV ngắn (miêu tả vắn tắt thông tin bản thân, cân nặng, chiều cao, các hoạt động nghệ thuật hoặc các bộ phim đã tham gia - nếu có), một ảnh chụp chân dung và một số bức ảnh toàn thân tới thư điện tử của ban tổ chức Gặp gỡ mùa thu.

Khóa học này được êkíp các nhà sáng lập Gặp gỡ mùa thu thiết kế sau chuyến khảo sát kinh nghiệm đào tạo diễn xuất điện ảnh tại Hàn Quốc. Chương trình học cũng được tổ chức dựa trên nhu cầu của ngành sản xuất phim trong nước. Hiện nay, ở Việt Nam ngày càng có nhiều gương mặt trẻ bước chân vào lĩnh vực điện ảnh. Tuy vậy, nhiều người chưa được trang bị kiến thức chuyên môn cho công việc biểu đạt trước máy quay.

Gặp gỡ mùa thu là sự kiện điện ảnh phi lợi nhuận do đạo diễn Phan Đăng Di, nhà sản xuất Trần Bích Ngọc và nhà làm phim Nguyễn Mỹ Dung sáng lập từ năm 2013. Sau bốn năm, sự kiện đã quy tụ nhiều nhà làm phim trẻ ba miền Bắc - Trung - Nam, các nhân vật hoạt động trong ngành điện ảnh trong nước và cả đạo diễn gốc Việt - Trần Anh Hùng - về nước tham gia giảng dạy.

Sự kiện này nhằm phát triển, đoàn kết điện ảnh Việt, mở rộng giao lưu - đối thoại với các nền điện ảnh trong khu vực. Đồng thời, đây còn là môi trường tìm cơ hội cho các nhà làm phim trẻ đưa những câu chuyện của họ lên màn ảnh.

