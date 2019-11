Nghệ sĩ 'cháy' hết mình ở đêm cuối Monsoon

Hà NộiTiên Tiên, Vinh Khuất, Hyukoh... khiến hàng nghìn khán giả cuồng nhiệt trong đêm diễn 3/11.

Nhiều khán giả đến từ sớm để tìm chỗ gần sân khấu, thưởng thức đêm cuối trong chuỗi ba buổi diễn của Lễ hội âm nhạc Gió mùa 2019 (Monsoon Music Festival), tại Hoàng thành Thăng Long. Ban nhạc Ngọt biểu diễn tại sân khấu phụ từ khoảng 17h.

Nghệ sĩ Vinh Khuất biểu diễn trong đêm cuối Monsoon 2019. Ảnh: Monsoon.

Đêm nhạc bắt đầu lúc 18h30 với phần trình diễn của Vinh Khuất. Nhạc sĩ biểu diễn các ca khúc Loving you tonight, I can do that, Không quên được em, Quá lâu, Im đi... trong 45 phút. Giai điệu Pop, pha trộn Jazz, Rock, Reggae và cả nhạc dân tộc Việt Nam thu hút khán giả. Nghệ sĩ Việt kiều khiến người hâm mộ cười to vì những màn giới thiệu ca khúc hài hước, liên tục kêu "mệt thế nhờ" và thử nhạc cụ nhiều lần vì "điện ở Việt Nam khác với điện ở Đức". Vinh Khuất (tên thật Khuất Duy Vinh), sinh năm 1990, người gốc Hà Nội. Anh tốt nghiệp Nhạc viện Hannover và hiện sinh sống, làm việc tại Đức. Tại Việt Nam, anh được khán giả biết đến khi tham gia chương trình Gala Sao Mai 2019.

Sự xuất hiện của Tiên Tiên tiếp tục "hâm nóng" bầu không khí đêm nhạc. Ca sĩ 28 tuổi nhận sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ ngay khi bước lên sân khấu. Trong gần một tiếng, cô mang đến những ca khúc quen thuộc như Say you do, My everything, Về với em đi và Chắc anh đang song ca cùng Trang... Khán giả đồng thanh hát theo.

Tiên Tiên chia sẻ về quá khứ bị bệnh, về bài hát giúp cô được sống với chính mình. "Tiên rất biết ơn khi được sống, còn sống, còn có hơi thở trong lồng ngực này và được đứng đây với tất cả mọi người. Bài hát dành cho ai đang thất tình, dành cho ai đang yêu, ai đang không được yêu và chuẩn bị yêu. Chúng ta sẽ yêu", ca sĩ dẫn lời cho ca khúc Em không thể.

Tiên Tiên ở Monsoon Khán giả hát theo Tiên Tiên ca khúc "Say You Do".

Nhóm nhạc Hyukoh (Hàn Quốc) kết thúc chương trình với Comes and goes, Wi Ing Wi Ing, Tomboy được nhiều khán giả trẻ biết đến. Âm nhạc sôi động cùng chất giọng ma mị của Oh Hyuk khiến khán giả nhảy nhót đến giây phút cuối cùng. Xen giữa các màn hát, nghệ sĩ Robert Rich (Mỹ) chơi ngẫu hứng nhạc không lời.

Nhạc sĩ Quốc Trung cảm ơn nghệ sĩ, êkíp thực hiện chương trình và hàng nghìn khán giả góp phần tạo nên thành công cho lễ hội Gió mùa năm nay. Đồng thời, nhạc sĩ công bố Monsoon 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 6 đến 8/11.

Monsoon tổ chức thường niên từ năm 2014 nhưng bị hoãn năm 2018 vì trục trặc giấy phép. Trở lại sau hơn một năm vắng bóng, chương trình năm nay diễn ra từ ngày 1 đến 3/11 tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, có nhiều nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế như Kodaline (Ireland), Hyukoh (Hàn Quốc), Robert Rich (Mỹ) cùng nghệ sĩ trong nước: Vũ, Tiên Tiên, Vinh Khuất...

Hiểu Nhân