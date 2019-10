Kodaline - giai điệu ngọt ngào từ Ireland

Phần lớn đêm nhạc của Kodaline kết thúc bằng màn cầu hôn bất ngờ trên sân khấu, trong giai điệu du dương của bản ballad "The One".

Ngày 1/11, Kodaline đến Hà Nội biểu diễn trong đêm mở màn lễ hội âm nhạc Gió mùa (Monsoon). Sau hơn một thập kỷ hoạt động, bốn chàng trai Dublin dần trở thành đại diện tiêu biểu của dòng nhạc pop rock Ireland, mảnh đất từng sản sinh nhiều tên tuổi như U2, Thin Lizzy, The Cranberries...

Các thành viên Jason Boland, Steve Garrigan, Vincent May và Mark Prendergast (từ trái qua). Ảnh: Other Voice.

Kodaline gồm bốn thành viên Steve Garrigan (hát), Mark Prendergast (guitar, piano), Vincent May (trống) và Jason Boland (guitar bass). Họ chơi nhạc cùng nhau từ năm 2005 trong ban nhạc 21 Demands, đổi tên thành Kodaline từ năm 2012. Sáng tác Give Me a Minute, phát hành trên mạng năm 2007, giúp nhóm trở thành ban nhạc độc lập (không thuộc sự quản lý của các hãng đĩa chuyên nghiệp) đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Ireland.

Trong hai album đầu, Kodaline chinh phục khán giả nhờ những bản tình ca trên nền nhạc piano, guitar. Ca từ giàu tính tự sự xoay quanh chủ đề tình yêu và tan vỡ. Theo BBC, 80% các buổi diễn của nhóm có khán giả xin được lên sân khấu cầu hôn. Trào lưu này bắt nguồn từ năm 2015, khi Jason Boland - tay guitar bass của ban nhạc - hỏi cưới bạn gái ngay trong một buổi diễn cùng Ed Sheeran.

Những ca khúc được các cặp tình nhân ưa chuộng trao lời hẹn ước là The One, All I Want... Các thành viên ban nhạc tự nhận có tính cách hướng nội, ảnh hưởng lên các ca khúc của họ - mang một chút rụt rè, ủy mị trước tình yêu hay cuộc sống. Tờ NME đánh giá All I Want là ca khúc "lụy tình" nhất của nhóm, được viết sau một lần trưởng nhóm Steve Garrigan đổ vỡ tình cảm. Bài hát có câu: "Điều anh mong muốn nhất là em gõ cửa nhà anh. Vì nếu được gặp em lần nữa, anh có thể chết trong hạnh phúc".

Trong khi đó, The One thể hiện ước vọng giành cả đời bên người yêu, mặc những gian nan thử thách của cuộc sống: "Cuộc sống dễ dàng khiến ta sợ hãi. Nhưng với tình yêu của em, anh sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách trong tương lai".

Fan Malaysia cầu hôn tại show diễn của Kodaline Fan Malaysia cầu hôn tại show diễn của Kodaline. Video: GVF.

Những năm đầu, bốn thành viên bền bỉ biểu diễn tại các quán rượu khắp châu Âu, tham gia các cuộc thi tìm kiếm tài năng, mong có cơ hội tỏa sáng. Thiếu sự hậu thuẫn từ các hãng đĩa, Kodaline không có nhiều hoạt động quảng cáo rầm rộ. Tên tuổi ban nhạc được chú ý khi ca khúc All I Want xuất hiện trong series truyền hình ăn khách tại Mỹ Grey's Anatomy năm 2012. Nhóm nhạc tung hai bản MV của ca khúc và biến All I Want trở thành bản hit toàn cầu, thu hút hàng trăm triệu lượt xem tính riêng trên Youtube. Trên đà thành công, Kodaline ký hợp đồng với Sony Music, phát hành hành hai album In a Perfect World (2013) và Coming Up for Air (2015), cùng đứng đầu bảng xếp hạng trong nước và được ưa chuộng tại các thị trường Anh, Mỹ.

Kodaline - All I Want Kodaline hát "All I Want". Video: Youtube.

Tháng 9/2018, Kodaline phát hành album thứ ba Politics of Living với sự chuyển đổi phong cách sang dòng nhạc điện tử sôi động hơn. Thay vì tự sáng tác ca khúc, nhóm lần đầu thuê các nhạc sĩ ăn khách như Steve Mac (nhà sản xuất âm nhạc lâu năm cùng Westlife, đồng tác giả Shape of You với Ed Sheeran) và Johnny McDaid (viết lời và sản xuất album X và ÷ của Ed Sheeran, tác giả bản hit What about us của Pink). Album đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc tại Ireland và lọt top 15 tại Anh.

Kodaline hiện trong lịch lưu diễn vòng quanh thế giới, dự kiến kết thúc vào dịp Giáng sinh. Nhóm cũng dự định phát hành một EP (mini-album) mới vào dịp cuối năm. Tới Hà Nội lần này, nhóm sẽ đứng chung sân khấu cùng các nghệ sĩ Mariyah (Đan Mạch), Vũ x Skylines Beyond Our Reach (Việt Nam) và ADOY (Hàn Quốc).

Đạt Phan