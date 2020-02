Nửa số rạp phim Italy đóng cửa

Hơn 850 rạp chiếu bóng tại Italy phải đóng cửa trong bối cảnh số người nhiễm nCoV tăng mạnh.

Theo Hollywood Reporter, ngành điện ảnh Italy lao đao vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Năm khu vực ở Piedmont, Lombardy, Veneto, Friuli Venezia-Giulia và Emilia Romagna đang là tâm dịch. Rạp chiếu bóng cùng trường học, nhà hát, bảo tàng tại đây đều bị đóng cửa.

Một rạp chiếu phim tại thành phố Bologna. Ảnh: Twitter.

Francesco Rutelli - Hội trưởng Hội Điện ảnh và Công nghệ nghe nhìn Italy - khuyến khích người dân hạn chế tập trung đông người để phòng tránh dịch. "Ngành điện ảnh phối hợp cùng chính phủ chống nCoV. Các khu vực có dịch sẽ đóng cửa các nơi tụ tập đông người như rạp chiếu phim, triển lãm. Ở những vùng khác, hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường. Các biện pháp này ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế nhưng là điều cần làm sớm trong hoàn cảnh hiện nay", ông nói.

Hàng loạt phim bị hoãn ra mắt như Hidden Away của đạo diễn Giorgio Diritti, You Only Live Once bởi Carlo Verdone hay After the Wedding của Bart Freundlich. Doanh thu phòng vé tuần qua của nước này giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các hoạt động sản xuất phim cũng chịu ảnh hưởng. Hãng Paramount phải hoãn lịch quay bom tấn Mission: Impossible 7 tại Venice. Ekip định quay cảnh Tom Cruise tại lễ hội Carnival of Venice, dự kiến tổ chức trong tháng 2 nhưng bị hủy.

Italy hiện vượt du thuyền Diamond Princess, trở thành ổ dịch nCoV lớn thứ ba thế giới, sau Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc. Đến ngày 29/2, nước này ghi nhận 888 ca nhiễm virus corona, trong đó 21 người tử vong. Ít nhất 10 thị trấn miền bắc Italy với dân số khoảng 50.000 người đã bị phong tỏa từ ngày 23/2 để ngăn lây lan.

Đạt Phan (theo Hollywood Reporter)