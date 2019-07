Năm phim Việt và 20 phim ngoại ra rạp tháng 8

Các phim như "Fast & Furious" phần mới, Ghost Walk, "Thưa mẹ con đi", "Cha ma"... đa dạng thể loại từ hành động, kinh dị đến tình cảm.

Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Ngày khởi chiếu: 2/8

Thể loại: Hành động - Ly kỳ

Trailer Fast & Furious: Hobbs and Shaw

Ngoại truyện loạt Fast & Furious tập trung vào đặc vụ Luke Hobbs (Dwayne Johnson, tức The Rock đóng) và cựu tội phạm Deckard Shaw (Jason Statham). Bộ đôi phải ngăn Brixton (Idris Elba) - ác nhân siêu mạnh nhờ công nghệ nâng cấp cơ thể. Hobbs và Shaw vừa hợp tác, vừa không ngừng đấu đá lẫn nhau do thù năm xưa. Vanessa Kirby hóa thân nữ đặc vụ Hattie - em gái của Shaw - có vai trò quan trọng trong phim.

Norm of the North: King Sized Adventure (Đầu gấu Bắc Cực: Truy tìm cổ vật)

Ngày khởi chiếu: 2/8

Thể loại: Phiêu lưu - Hài

Norm of the North: King Sized Adventure

Hoạt hình xoay quanh Norm - chú gấu Bắc Cực có khả năng nói chuyện với con người. Khi nhà khảo cổ Dexter trộm một cổ vật từ Trung Quốc, Norm quyết tâm đoạt lại nó. Cậu cùng những chú chuột Lemming bước vào cuộc phiêu lưu ở nhiều nơi trên thế giới.

Shining Stars

Ngày khởi chiếu: 2/8

Thể loại: Âm nhạc

Shining Stars

Hoạt hình Hàn Quốc do Park Il-ho đạo diễn, lấy bối cảnh tại trường học Shining Star - chuyên đào tạo các nghệ sĩ thần tượng của giới trẻ. Hai người bạn Hera (thuộc nhóm Dolls) và Nara (nhóm Melody) cùng đăng ký dự cuộc thi tranh danh hiệu Nữ hoàng Mặt trăng, khiến tình cảm của họ bị chia rẽ.

Dora and the Lost City of Gold (Dora và thành phố mất tích)

Ngày khởi chiếu: 9/8

Thể loại: Phiêu lưu - Hành động

Trailer Dora and the Lost City of Gold

Tác phẩm do James Bobin đạo diễn dựa trên loạt phim hoạt hình nổi tiếng Dora the Explorer. Nhân vật chính là Dora (Isabela Moner đóng) - cô bé nhiều lần thám hiểm rừng cùng cha mẹ. Bước vào trung học, cô không thoải mái với cuộc sống học đường. Khi cha mẹ Dora mắc kẹt ở khu rừng Nam Mỹ, gần các tàn tích của người Inca, cô cùng các bạn đến đây giải cứu họ.

Exit (Lối thoát trên không)

Ngày khởi chiếu: 9/8

Thể loại: Hành động - Hài

Exit (Lối thoát trên không)

Lee Yong-nam (Jo Jung-seok) khá nổi tiếng trong câu lạc bộ leo núi thời trung học. Sau khi ra trường, Lee không kiếm được làm việc và nhờ bố mẹ xin công việc tạm bợ qua ngày. Dịp sinh nhật lần thứ 70 của mẹ, anh tổ chức tiệc tại nơi mà Eui-ji (Im Yoona) - cô gái anh theo đuổi một thời - làm việc. Một thảm họa ập tới khiến thành phố Seoul chìm trong một loại khí ga chết chóc. Yong-nam buộc phải vận dụng mọi kỹ năng leo núi của mình để cứu sống bản thân và mọi người.

Những cánh én đầu tiên

Ngày khởi chiếu: 9/8

Thể loại: Tài liệu

Trailer Những cánh én đầu tiên

Tác phẩm do nhóm sinh viên đại học Duy Tân (Đà Nẵng) làm kỹ xảo, xoay quanh trận chiến năm 1965 giữa không quân Việt Nam và Mỹ. Ngày 4/4/1965, bốn máy bay Việt Nam phát hiện toán máy bay F-105 (biệt danh Thần Sấm) của Mỹ chuẩn bị đánh bom cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa) để làm chậm quá trình tiếp vận cho miền Nam. Các phi công Việt Nam lên kế hoạch tác chiến với kẻ thù vốn lợi thế về kỹ thuật. Họ bất ngờ bay lên cao trước khi lao xuống công kích, bắn rơi hai phi cơ Mỹ.

Scary Stories to Tell In The Dark (Chuyện kinh dị lúc nửa đêm)

Ngày khởi chiếu: 9/8

Thể loại: Kinh dị

Trailer Scary Stories to Tell in the Dark

Loạt phim gây chú ý với sự tham gia của Guillermo del Toro (đạo diễn The Shape of Water) trong vai trò sản xuất, đồng thời phát triển kịch bản phim. Câu chuyện lấy bối cảnh thị trấn Mill Valley (Mỹ) năm 1968, khi một nhóm thiếu niên đến ngôi nhà hoang. Họ tìm thấy cuốn sách của cô con gái mất tích thuộc một gia đình giàu có, kể những câu chuyện rùng rợn về quái vật.

The Divine Fury

Ngày khởi chiếu: 9/8

Thể loại: Hành động

The Divine Fury

Yong-hoo (Park Seo-joon đóng) là võ sĩ mất niềm tin vào con người từ sau tai nạn của bố năm xưa. Anh tình cờ gặp An (Ahn Sung-ki) - linh mục chuyên trừ tà. Được ban sức mạnh thần thánh, Yong-hoo trở trành người chiến đấu với các thế lực đen tối.

The White Storm 2 - Drug Lords (Bão trắng 2: Trùm á phiện)

Ngày khởi chiếu: 9/8

Thể loại: Hành động - Hình sự

The White Storm 2 - Drug Lords (Bão trắng 2: Trùm á phiện)

Cổ Thiên Lạc vào vai Jizo - trùm ma túy khét tiếng, thống lĩnh đường dây ở Hong Kong. Việc làm ăn của hắn bị xáo trộn lớn khi doanh nhân Yu (Lưu Đức Hoa đóng) treo thưởng cao cho kẻ nào tiêu diệt được trùm ma túy số một Hong Kong. Bản thân Yu cũng là cựu thành viên hội Tam Hoàng, có thể lực lớn trong giang hồ.

Crawl (Địa đạo cá sấu tử thần)

Ngày khởi chiếu: 16/8

Thể loại: Kinh dị

Cô gái trẻ đương đầu cá sấu trong Crawl (Địa đạo cá sấu tử thần)

Đạo diễn Spider-Man Sam Raimi đồng sản xuất dự án kinh dị do Alexandre Aja đạo diễn. Khi cơn bão ập đến Florida (Mỹ), Haley (Kaya Scodelario đóng) bỏ qua lệnh di tản để đi tìm người cha đang bị thương nặng trong tầng hầm ngôi nhà. Họ bị mắc kẹt trong dòng nước lũ và phải chiến đấu với cá sấu để sinh tồn.

Ghost Walk (Lạc hồn)

Thể loại: Kinh dị - Tâm lý

Ngày khởi chiếu: 16/8

Phim Hàn kể chuyến hành trình đi ngược quá khứ của Hye-jung - cô gái trẻ chết bí ẩn. Hye-jung có cuộc đời cô độc, cắt đứt liên lạc với gia đình, từ chối tình cảm từ chàng đồng nghiệp và ngày ngày làm việc ở một nhà máy mà không có mục đích sống rõ ràng. Khi bị giết hại, cô trở thành hồn ma lang thang ở nơi từng sinh sống.

Kursk (Kursk: Chiến dịch tàu ngầm)

Ngày khởi chiếu: 16/8

Thể loại: Tiểu sử - Hành động

Kursk (Kursk: Chiến dịch tàu ngầm)

Đạo diễn Thomas Vinterberg thực hiện tác phẩm dựa trên vụ nổ tàu ngầm Kursk của Nga vào năm 2000. Tai nạn cướp đi mạng sống của hơn 100 thủy thủ, được đánh giá là một trong những sự cố đau thương nhất lịch sử quân đội Nga. Phim xoay quanh nỗ lực giải cứu của chính phủ cùng những căng thẳng về chính trị. Dự án quy tụ dàn diễn viên tên tuổi như Colin Firth, Peter Simonischek và Léa Seydoux.

Once Upon a Time In Hollywood (Chuyện ngày xưa ở Hollywood)

Ngày khởi chiếu: 16/8

Thể loại: Tâm lý - Hài

Trailer Once Upon a Time in Hollywood

Phim do Quentin Tarantino đạo diễn, lấy bối cảnh Hollywood năm 1969, xoay quanh Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) - diễn viên nổi danh với vai cao bồi nhưng đang xuống dốc và Cliff Booth (Brad Pitt đóng) - người đóng thế hành động của Rick. Họ ở gần nhà Sharon Tate (Margot Robbie đóng) - nữ diễn viên có thật bị sát hại trong vụ án gây chấn động nước Mỹ. Phim còn nhân vật Lý Tiểu Long (Mike Moh đóng).

* Các phim còn lại trong tháng

Ân Nguyễn