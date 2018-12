Me Before You đang là bộ phim tình cảm lãng mạn được nhiều khán giả quan tâm. Không chỉ gây ấn tượng về chuyện tình xúc động giữa cô gái nghèo Louisa Clark (Emilia Clarke) và chàng tỷ phú liệt nửa người William Traynor (Sam Claflin), tác phẩm để lại dấu ấn với gu thời trang khác biệt của nữ diễn viên chính.