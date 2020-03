Một năm rưỡi chống chọi ung thư của Mai Phương

Tháng 4/2019, Mai Phương tham gia đêm nhạc thiện nguyện do diễn viên Mai Thu Huyền khởi xướng để gây quỹ ủng hộ cho Hạnh An - con gái bị ung thư của đạo diễn Đỗ Đức Thành (qua đời tháng 11/2019). Cô chia sẻ: "Nếu cuộc chiến này thành công thì đó là điều tuyệt vời. Nhưng nếu cả Phương và Hạnh An dừng lại thì Phương cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi được sống trong sự yêu thương". Cô dành tặng số tiền 70 triệu đồng được đấu giá từ bộ trang phục cô đang mặc cho Hạnh An. Cuối cùng, MC xin ý kiến khán giả và thống nhất chia đôi tiền đấu giá cho hai người.