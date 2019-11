Đỗ Đức Thành tiễn biệt con gái

Hà NộiGia đình đạo diễn Đỗ Đức Thành chuẩn bị hồng, cúc trắng để người thân, bạn bè viếng tang con gái Hạnh An, mất ở tuổi 20 vì ung thư.

7h sáng 5/11, tại nhà tang lễ nghĩa trang Mai Dịch, gia đình và bạn bè tiễn biệt Hạnh An. Sút hơn 10 cân, ngoại hình gầy rộc nhưng đạo diễn Đỗ Đức Thành nén nỗi buồn lo hậu sự cho con. "Hành trình hai năm qua của Hạnh An nối dài được nhờ sự động viên, giúp đỡ của người thân, bạn bè, cộng đồng và sự nỗ lực của chính con. Con vì thế trân trọng từng giờ, từng phút được sống. Ở Singapore, những lúc sức khỏe tốt hơn, tôi và con tổ chức những buổi cầu nguyện cùng bác sĩ, bệnh nhân trong viện. Con còn hát, vẽ tranh tặng mọi người. Tôi không hối hận, nuối tiếc gì vì đã cùng con chiến đấu đến cùng", anh Thành nói.

Khi Hạnh An còn sống, hai bố con thường lên mạng, tìm những trường hợp ung thư máu gặp hoàn cảnh khó khăn để quyên góp. Số tiền bạn bè, cộng đồng ủng hộ Hạnh An, anh Thành dự định làm từ thiện.

Di ảnh Đỗ Hạnh An. Ảnh: Đạt Phan.

Chị Phượng - mẹ Hạnh An - cho biết may mắn được ở bên con lúc cuối đời. Đức Quân (14 tuổi) liên tục động viên mẹ. Chị Phượng gọi con trai là người đàn ông mạnh mẽ, chỗ dựa cho mẹ và em gái khi bố và chị vắng nhà. Em gái Hạnh An - Diệp Linh (sáu tuổi) - cầm điện thoại, mở Youtube, xem những video về chị gái. Khi bắt đầu lễ viếng, Diệp Linh khóc, mắt đỏ hoe. Anh Thành kể con gái út còn nhỏ nhưng ý thức được về sự ra đi của chị nên rất buồn.

Bà ngoại Hạnh An kể sau lần ghép tủy đợt hai trước khi mất hơn một tuần, cô đòi về nhà. "Bà ơi, con muốn về nhà. Con ở bên này chán quá. Con muốn về làm bánh cho bà". Bà kể những tháng cuối đời, Hạnh An đau đáu việc chữa chạy tốn kém nhiều kinh phí. Thỉnh thoảng, cô than thở: "Đợt này con nằm viện mỗi ngày hết mấy nghìn USD bà ạ".

Đạo diễn Đỗ Đức Thành kể Hạnh An yêu âm nhạc, vì thế, anh mời các nghệ sĩ guitar, violin đến kéo đàn cho con nghe. Gia đình yêu cầu các nghệ sĩ chơi những bản không u buồn.

Khi giai điệu các ca khúc Cảm ơn con nhé (nhạc phim Về nhà đi con), Nhật ký của mẹ, Gặp mẹ trong mơ... vang lên, từng người lần lượt cầm những cành hoa trắng, bước vào sảnh và đặt trước di ảnh cô. Trước lối vào nơi tổ chức tang lễ, gia đình Hạnh An chuẩn bị sẵn hoa hồng trắng, cúc trắng để mọi người tới viếng. Họ không muốn khách mang vòng hoa để tránh lãng phí.

Đạo diễn Đỗ Đức Thành cầm hoa hồng trắng trước di ảnh con gái. Ảnh: Đạt Phan.

Di ảnh là bức ảnh Hạnh An thích, từng gửi cho bố nhờ chỉnh sửa. Cô tự trang điểm, đặt máy ảnh chụp bức chân dung này lúc sinh thời. Khu vực viếng tang được trang hoàng với nến, các loài hoa trắng, hồng, tím pastel - những màu sắc cô yêu khi còn sống. "An không thích mọi người khóc, con bé cũng hiếm khi khóc. Tôi chỉ thấy An rơi nước mắt khi mổ cánh tay hoại tử hồi tháng 3. Vì thế, gia đình mong muốn lễ tang của con diễn ra nhẹ nhàng, không u buồn", đạo diễn Đỗ Đức Thành chia sẻ.

Bạn bè cấp ba của Hạnh An hầu hết đi du học nên chỉ một số ít tới đưa tiễn cô. "Nếu không mắc bệnh, con cũng sẽ đi học ở Anh. Con yêu nghệ thuật nhưng muốn học ngành truyền thông để có nhiều cơ hội rộng mở hơn", anh Thành nói. Một số thầy cô giáo người Việt và người nước ngoài ở trường cấp ba đưa các em học sinh khóa dưới Hạnh An đến viếng. Chị Hà - mẹ của em Quang Tiến (sinh năm 2002) - kể năm ngoái, các em học sau Hạnh An ba khóa tổ chức một buổi biểu diễn âm nhạc để quyên tiền cho cô chữa bệnh. "Nghị lực của Hạnh An truyền cảm hứng cho các em. Các em dù không tiếp xúc nhưng rất thương và quý An", chị Hà nói.

Mia (sinh năm 2002) - bạn thân của Hạnh An, từng du học Singapore - khóc khi viếng bạn: "Em từng ở cùng Hạnh An ba tuần bên Singapore. Lúc đó, em cũng gặp một số vấn đề sức khỏe. Chú Thành và Hạnh An đã chăm sóc em. An là người lạc quan, luôn quan tâm đến người khác. Em rất thương và nể nghị lực của bạn".

Diễn viên Khánh Huyền bay ra Hà Nội từ chiều qua để đưa tiễn Hạnh An. Hai năm theo dõi hành trình chữa bệnh của bố con đạo diễn Đỗ Đức Thành, chị cảm phục đồng nghiệp vì tình thương con vô bờ. "Đám tang của Hạnh An rất đặc biệt. Mọi thứ đều toát lên vẻ nhẹ nhàng, yên bình. Đó cũng là mong muốn của con", chị nói. Đạo diễn Việt Tú viết trong sổ tang: "Tạm biệt Hạnh An (Anna) nhé. Chúc cháu luôn vui vẻ, an nhiên nơi cõi niết bàn".

9h30 phút, lễ viếng kết thúc. Người thân, bạn bè, thầy cô của Hạnh An lặng lẽ di chuyển, tề tựu đến trước di ảnh. Trong lễ truy điệu, gia đình phát đĩa ghi âm Hạnh An hát ca khúc Can't Help Falling In Love khi còn sống. Do có mặt nhiều thầy cô, bạn bè người nước ngoài của gia đình, lễ truy điệu có phần phiên dịch tiếng Anh.

Hạnh An qua đời hôm 2/11 ở Singapore, sau ca ghép tuỷ lần thứ ba không thành. Gia đình hỏa táng Hạnh An ở Singapore, đưa tro cốt về Việt Nam mai táng.

18 tháng cùng con chữa ung thư của đạo diễn Đỗ Đức Thành Đỗ Hạnh An đội tóc giả, trang điểm, truyền tải năng lượng tích cực dù mang bệnh. Video: Youtube.

Hạnh An sinh năm 1999, là con cả của đạo diễn Đỗ Đức Thành. Cô phát hiện mắc ung thư khi tròn 18 tuổi. Hành trình hai năm cùng bố chữa bệnh ung thư của Hạnh An trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Tháng 9/2017, cô được bố đưa sang Singapore điều trị sau một tháng chữa chạy ở Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương (Hà Nội) nhưng không hiệu quả. Sau bảy tháng, Hạnh An được các bác sĩ cho về Việt Nam vì tình hình ổn hơn. Thế nhưng bốn tháng sau, cô phải quay lại Singapore điều trị tiếp. Trong suốt quá trình điều trị, Hạnh An trải qua ba lần ghép tuỷ, hai ca phẫu thuật vì cánh tay bị hoại tử, nhiều lần hóa trị. Dù chịu nhiều đau đớn, cô luôn duy trì tinh thần lạc quan, được đạo diễn Đỗ Đức Thành gọi là "chiến binh dũng cảm".

