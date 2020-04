'Money Heist' dẫn đầu top phim Netflix

Series "Money Heist" dẫn đầu danh sách xem nhiều trên Netflix Việt Nam đầu tuần, vượt qua loạt phim Hàn Quốc.

Loạt phim Tây Ban Nha thu hút khi mùa thứ tư ra mắt ngày 3/4. Money Heist do Álex Pina sáng tạo, xoay quanh một băng cướp với nhiều thành viên lấy bí danh theo tên thành phố, như Tokyo, Lisbon, Berlin, Rio hay Denver. Kẻ chủ mưu là Giáo sư (The Professor), có khả năng tổ chức và lên kế hoạch.

Trailer Money Heist mùa 4 Trailer mùa 4 "Money Heist".

Money Heist được giới phê bình khen ngợi, với hai mùa gần nhất nhận 100% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Tác phẩm có một số biến tấu so với mô-típ thông thường của các phim đánh cướp, với người dẫn chuyện là nữ (Tokyo), các nhân vật dễ bị tình cảm chi phối hơn so với các phim cùng thể loại của Mỹ. Năm 2018, Money Heist là series không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix.

Phim Hàn vẫn chiếm ưu thế trong top 10 Netflix với bảy series Itaewon Class, Reply 1988, Crash Landing on You, Hyena, Hi Bye, Mama!, Hospital Playlist và Kingdom. Trong đó, Reply 1988 đứng thứ ba dù phát sóng trên đài Hàn từ năm 2015. Phim kể về những mối tình đầu đời, quan hệ hàng xóm giữa nhiều gia đình trong con hẻm nhỏ ở Seoul giai đoạn kinh tế khó khăn.

Trailer Thưa mẹ con đi Trailer "Thưa mẹ con đi".

Hai phim điện ảnh trong top 10 là Thưa mẹ con đi (Goodbye Mother) và The Platform. Ra mắt trên Netflix từ đầu tháng 4, Thưa mẹ con đi (đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh) nhận nhiều quan tâm, cũng là phim Việt đầu tiên đạt thứ hạng cao trên nền tảng trực tuyến này. Tác phẩm kể về một chàng trai đưa bạn đồng giới về quê gặp người thân nhưng giấu quan hệ thật của họ. Anh đứng trước áp lực lấy vợ sinh con cho gia đình.

Top 10 phim ở Netflix Việt Nam ngày 6/4 1) Money Heist

2) Itaewon Class

3) Reply 1988

4) Crash Landing on You

5) Hyena

6) Hi, Bye, Mama!

7) Hospital Playlist

8) Goodbye Mother (Thưa mẹ con đi)

9) The Platform

10) Kingdom

Ân Nguyễn