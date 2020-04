'Thưa mẹ con đi' vào top 10 Netflix

Tác phẩm của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh phát hành trên Netflix từ ngày 1/4, sau khi chiếu rạp năm 2019. Phim hiện đứng thứ 10 về độ thu hút ở Việt Nam, sau chín tác phẩm ngoại. Đây là lần hiếm hoi trong vài tuần qua, một phim nội vào danh sách xem nhiều trên nền tảng phát hành phim trưc tuyến này.

Trong tác phẩm, Văn (Lãnh Thanh) đưa bạn trai Ian (Gia Huy) từ Mỹ về Việt Nam thăm gia đình ở quê. Họ giả làm đôi bạn thân, trong khi Văn đứng trước áp lực phải lấy vợ sinh con cho dòng họ. Nhân vật mẹ Văn (Hồng Đào đóng) có nhiều cảnh diễn ấn tượng khi dần biết hoàn cảnh con trai. Thưa mẹ con đi là đại diện tiêu biểu cho dòng phim độc lập của Việt Nam năm 2019, dự nhiều liên hoan từ Busan, Seoul (Hàn Quốc), Hawaii, San Diego (Mỹ).

Có 31 phim Việt đang phát trên Netflix, trong đó có Hai Phượng, Em chưa 18, Để Mai tính - những tác phẩm từng gây sốt phòng vé, bên cạnh Trúng số, Hương ga, Siêu trộm, Trạng Quỳnh, Cô dâu đại chiến, v.v... Còn Chơi vơi, Thưa mẹ con đi hay Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi dành cho khán giả của dòng phim độc lập, mang nhiều phong cách cá nhân.

Ngày 3/4, trong top 10 ở Netflix Việt Nam, phim Hàn vẫn thắng thế với sáu tác phẩm. Tuy nhiên, dẫn đầu là series Money Heist của Tây Ban Nha, kể về một vụ cướp nhà băng. Loạt phim do Álex Pina sáng tạo vừa ra mắt mùa 4 trên Netflix ngày 3/4. Hồi năm 2018, Money Heist từng là series không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất toàn cầu trên nền tảng này.

Top 10 phim ở Netflix Việt Nam ngày 3/4

1) Money Heist

2) Itaewon Class

3) Hi, Bye, Mama!

4) Crash Landing on You

5) Reply 1988

6) The Platform

7) Howl's Moving Castle

8) Kingdom

9) Hospital Playlist

10) Goodbye Mother (Thưa mẹ con đi)