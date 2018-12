Minh Tú khóc nghẹn khi cảm ơn mẹ ở Miss Supranational

Minh Tú và các người đẹp Miss Supranational quấn khăn chụp ảnh / Minh Tú thi bikini trong thời tiết khoảng 6 độ

Tối 26/11, Minh Tú cùng năm thí sinh đến từ Ukraine, Suriname, Panama và Albania đã tham gia phần trò chuyện trực tuyến cùng Jenny Kim - đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia - Miss Supranational 2017.

Trong buổi trò chuyện, đại diện Việt Nam luôn gây chú ý với người nghe nhờ khả năng nói tiếng Anh lưu loát và sự tự tin. Người mẫu tâm sự mẹ ảnh hưởng đến cô nhiều nhất nhất. Cô nghẹn lời kể dù gia đình từng gặp nhiều khó khăn, chật vật, mẹ và anh trai đã hy sinh để cô yên tâm học hành đến nơi đến chốn, theo đuổi những ước mơ. Đến với cuộc thi nhan sắc khi đã là tên tuổi trong làng mốt, Minh Tú gặp áp lực, dị nghị về động cơ dự thi. "Mẹ và anh trai đã bên cạnh để luôn động viên, thúc đẩy tôi không từ bỏ ước mơ", cô nói. Sau đó, theo đề nghị của Hoa hậu Jenny Kim, Minh Tú đã nói một câu tiếng Việt để bày tỏ tình cảm với mẹ.

Bên cạnh tình cảm gia đình, Minh Tú còn tâm sự về những kế hoạch, hoạt động trong tương lai gần như học tiếng Anh, làm từ thiện. Cô bày tỏ ước muốn duy trì hoạt động giúp đỡ trẻ em, người già, phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn. "Một trong những mục tiêu lớn của cuộc đời tôi là tìm kiếm hạnh phúc. Tôi quan niệm hạnh phúc không phải là bản thân sẽ được nổi tiếng, thành công nhiều. Tôi hạnh phúc khi nhìn thấy gia đình và những người xung quanh tôi hạnh phúc. Hạnh phúc còn là khi bạn có thể ăn ngon, ngủ khỏe, có thể theo đuổi ước mơ trong cuộc sống", Minh Tú bày tỏ.

Từ khi đến Ba Lan, Minh Tú trở thành cái tên gây chú ý khi "chiếm sóng" liên tục trong các hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi. Mới đây, chân dài là một trong những gương mặt được chọn tham gia quay trailer để quảng bá đêm chung kết. Trong video, Minh Tú diện bộ váy cut-out màu xanh lá của Chung Thanh Phong, cũng là thiết kế cô từng cho Hoa hậu Philippines mượn trong buổi tiệc ra mắt Miss Supranational.

Tại Miss Supranational 2018, Minh Tú được đánh giá là thí sinh mạnh. Cả chuyên trang nhan sắc Global Beauties và Missosology đều dự đoán cô nằm trong top 3 chung cuộc. Người đẹp được đánh giá cao ở khả năng catwalk, biểu cảm tự tin và biết cách tỏa sáng.

Nguyễn Minh Tú sinh năm 1991 tại TP HCM, số đo ba vòng 86 - 60 - 96 cm. Cô từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2014, Minh Tú casting thành công và trình diễn cho nhà mốt nổi tiếng thế giới Oscar de la Renta tại Singapore Fashion Week. Năm 2017, cô đoạt á quân Asia's Next Top Model và là huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm nay, cô trở thành huấn luyện viên Asia's Next Top Model.

Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia) lần đầu được tổ chức vào năm 2009 tại Ba Lan với sự tham dự của thí sinh từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện cuộc thi nằm trong top 6 cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới, bên cạnh Miss World, Miss Universe, Miss International, Miss Earth và Miss Grand International.

Đương kim Miss Supranational là người đẹp Jenny Kim (Hàn Quốc). Mùa trước, Á hậu Khánh Phương của Việt Nam lọt top 25 chung cuộc. Thành tích tốt nhất mà Việt Nam có được ở đấu trường nhan sắc này là ngôi Á hậu 3 của Daniela Nguyễn Thu Mây vào năm 2011. Chung kết năm nay diễn ra vào 7/12 với số thí sinh dự kiến là 80.

