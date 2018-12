Minh Tú được dự đoán vào Top 3 Miss Supranational 2018

Minh Tú quảng bá vẻ đẹp Sài Gòn khi thi Hoa hậu Siêu quốc gia / Minh Tú được dự đoán vào Top 2 Hoa hậu Siêu quốc gia

Trước khi cuộc thi Miss Supranational 2018 tại Ba Lan khởi động, chuyên trang nhan sắc Global Beauties đưa ra những dự đoán đầu tiên, dựa trên danh sách thí sinh tham gia. Đại diện chủ nhà Ba Lan được đánh giá cao nhất về nhan sắc và có thể đăng quang hoa hậu.

Minh Tú tiếp tục được đánh giá cao trong các bảng dự đoán nhan sắc.

Minh Tú, đại diện Việt Nam, được xếp thứ hai, ngay sau Magdalena Bienkowska của Ba Lan. Cô được mô tả là siêu mẫu với thân hình săn chắc, chiều cao 1,78 m nổi trội và có kinh nghiệm thi đấu, khả năng catwalk. Minh Tú đang chuẩn bị lên đường tới Ba Lan sau khi được lựa chọn là đại diện Việt Nam tại Miss Supranational 2018 hồi đầu tháng 10.

Danh sách Top 10 của Miss Supranational 2018 do Global Beauties bình chọn, gồm: Ba Lan, Việt Nam, Venezuela, Philippines, Anh, Brazil, Ấn Độ, Malaysia, Ukraine và Australia.

Hôm 21/10, chuyên trang Missosology cũng dự đoán Minh Tú đứng thứ hai, sau người đẹp Ba Lan. Cô được đánh giá cao ở khả năng catwalk, biểu cảm tự tin và biết cách tỏa sáng.

Nguyễn Minh Tú sinh năm 1991 tại TP HCM, số đo ba vòng 86 - 60 - 96 cm. Cô từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2014, Minh Tú casting thành công và trình diễn cho nhà mốt nổi tiếng thế giới Oscar de la Renta tại Singapore Fashion Week. Năm 2017, cô đoạt á quân Asia's Next Top Model và là huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm nay, cô trở thành huấn luyện viên Asia's Next Top Model.

Video giới thiệu bản thân của Minh Tú tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2018.

Hoa hậu Siêu quốc gia (Miss Supranational) lần đầu được tổ chức vào năm 2009 tại thành phố Płock, Ba Lan với sự tham gia của thí sinh từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau tám năm, Miss Supranational đã có số lượng thí sinh tăng gấp đôi, được đánh giá là một trong sáu cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới, bên cạnh Miss World, Miss Universe, Miss Earth, Miss International và Miss Grand International. Năm 2017, Jenny Kim đến từ Hàn Quốc đoạt ngôi hoa hậu. Đại diện Việt Nam - Khánh Phương - vào đến top 25. Ngọc Châu - người đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018 - sẽ trau dồi thêm kỹ năng để thi vào năm sau.

Global Beauties là chuyên trang sắc đẹp được thành lập từ năm 1998. Không chỉ đưa tin về các cuộc thi hoa hậu, nam vương, trang này còn có đội ngũ chuyên gia đưa ra dự đoán kết quả, tổ chức các bảng bình chọn uy tín.

Minh Tú căng da mặt trước ngày thi Miss Supranational Biến đổi nhan sắc của Minh Tú theo thời gian.

