Minh Tú gây chú ý khi đến Ba Lan thi hoa hậu

Minh Tú nhanh chóng làm quen, thân thiết với thí sinh Lào - Santhany Saymanyvanh. Với chiều cao 1,78 mét, cô nổi bật hơn đại diện nước bạn. Hoa hậu Lào 26 tuổi, cao 1,7 mét. Nguyễn Minh Tú sinh năm 1991 tại TP HCM, số đo ba vòng 86 - 60 - 96 cm. Cô từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2014, Minh Tú casting thành công và trình diễn cho nhà mốt nổi tiếng thế giới Oscar de la Renta tại Singapore Fashion Week. Năm 2017, cô đoạt á quân Asia's Next Top Model và là huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm nay, cô trở thành huấn luyện viên Asia's Next Top Model.