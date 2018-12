Hồi cuối tháng 10, chuyên trang Missosology cũng dự đoán Minh Tú đứng thứ hai, sau người đẹp Ba Lan. Cô được đánh giá cao ở khả năng catwalk, biểu cảm tự tin và biết cách tỏa sáng. Năm 2017, đại diện Hàn Quốc đoạt ngôi hoa hậu. Đại diện Việt Nam - Khánh Phương - vào đến top 25.

Nguyễn Minh Tú sinh năm 1991 tại TP HCM, số đo ba vòng 86 - 60 - 96 cm. Cô từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2014, Minh Tú casting thành công và trình diễn cho nhà mốt nổi tiếng thế giới Oscar de la Renta tại Singapore Fashion Week. Năm 2017, cô đoạt á quân Asia's Next Top Model và là huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm nay, cô trở thành huấn luyện viên Asia's Next Top Model.