Minh Tú đoạt danh hiệu 'Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2018'

Minh Tú: 'Scandal mua giải hoa hậu khiến tôi quyết tâm tỏa sáng' / Hành trình tỏa sáng của Minh Tú tại Hoa hậu Siêu quốc gia

Cách đây vài giờ, ban tổ chức cuộc thi Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 - công bố thêm một số giải thưởng trên website. Minh Tú của Việt Nam được trao danh hiệu "Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2018". Danh hiệu của các khu vực còn lại thuộc về đại diện Brazil (châu Mỹ), Romania (châu Âu), Cộng hòa Suriname (vùng Caribbean), Australia (châu Đại Dương).

Chủ tịch cuộc thi - ông Gerhard Parzutka Von Lipinski - trao vương miện và dải băng cho người đẹp. Theo ông, các danh hiệu hoa hậu theo khu vực nằm trong hạng mục trao giải chung kết nhưng vì chương trình quá dài, họ đã dời phần này sau thời gian phát sóng.

Minh Tú nhận dải băng và vương miện từ chủ tịch cuộc thi.

Minh Tú cho biết cô vui không phải vì danh hiệu mà là cảm nhận được tình cảm khắp nơi dành cho cô. Theo người đẹp, danh hiệu "Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á" hay "Hoa hậu được yêu thích nhất" do chuyên trang Missosology trao tặng phần nào bù đắp công sức cô đã bỏ ra để chứng tỏ bản thân thi đấu vô tư và quyết liệt.

Minh Tú khóc khi nhận giải 'Hoa hậu được yêu thích nhất' của Missosology Minh Tú chia sẻ cảm xúc sau chung kết.

Minh Tú (giữa) chúc mừng chiến thắng của tân Hoa hậu (thứ hai, trái).

Chung kết cuộc thi diễn ra tại thành phố Krynica-Zdrój, Ba Lan tối 7/12 (giờ địa phương). Ngôi vị cao nhất thuộc về người đẹp Puerto Rico - Valeria Vázquez. Bốn danh hiệu á hậu thuộc về người đẹp Mỹ, Indonesia, Ba Lan, Mexico. Minh Tú gây tiếc nuối khi dừng chân ở top 10 chung cuộc vì đã tỏa sáng trên sân khấu chung kết. Nhiều khán giả Việt Nam và quốc tế trên các diễn đàn nhan sắc như Missosology, VenusBeauty... cho rằng đại diện Việt Nam có thể tiến sâu.

Ngoài vị trí top 10, Minh Tú còn được vinh danh ở hạng mục giải thưởng "Trình diễn Trang phục dạ hội đẹp nhất". Bộ áo dài "Con rồng cháu tiên" của cô cũng vào top 10 phần thi Trang phục dân tộc.

Các màn trình diễn của Minh Tú ở Miss Supranational 2018 Các màn trình diễn của Minh Tú trên sân khấu chung kết Miss Supranational 2018.

Minh Tú được xem là thí sinh mạnh của cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2018. Từ những ngày đầu, cô đã liên tục gây chú ý với truyền thông quốc tế. Hình ảnh của cô trong mọi hoạt động luôn vào nhóm được yêu thích và chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội. Ngay trước chung kết, cô dẫn đầu về bình chọn trên các kênh của ban tổ chức.

Nguyễn Minh Tú sinh năm 1991 tại TP HCM, số đo ba vòng 86 - 60 - 96 cm. Cô từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2014, Minh Tú casting thành công và trình diễn cho nhà mốt nổi tiếng thế giới Oscar de la Renta tại Singapore Fashion Week. Năm 2017, cô đoạt á quân Asia's Next Top Model và là huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm nay, cô trở thành huấn luyện viên Asia's Next Top Model.

Vân An