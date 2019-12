Minh Tú dạy catwalk cho học sinh

Người mẫu Minh Tú hướng dẫn catwalk cho học sinh Trung học phổ thông Lê Hồng Phong ở TP HCM.

Tại buổi gặp ngày 15/12, Minh Tú cho biết muốn các bạn trẻ tập luyện nghiêm túc, chuyên nghiệp dù chỉ tham gia buổi biểu diễn của trường. Cô cầm theo chiếc thước dài - dụng cụ giúp các người mẫu không chuyên đứng thẳng lưng, bước đi đúng chuẩn - để luyện dáng cho các học sinh.

Minh Tú thị phạm cho các học sinh. Ảnh: Windy.

Người mẫu cho biết rất thích làm việc cùng sinh viên, học sinh bởi được sống lại thời gian mình mới chập chững vào showbiz chín năm trước. Với những bạn có ý muốn theo con đường người mẫu chuyên nghiệp, cô chia sẻ về những khó khăn và yêu cầu của nghề.

Người mẫu truyền đạt kinh nghiệm, kỹ năng catwalk. Ảnh: Windy.

Từng gặp nhiều thử thách trước khi thành công, Minh Tú nói cô luôn dành thời gian để truyền lại các kỹ năng, bài học bản thân rút ra được cho các bạn trẻ. "Tuy nhiên, tôi cũng nhắc nhở các thành viên trong câu lạc bộ Top Model ưu tiên cho việc học hành, tích lũy tri thức, chỉ diễn thời trang khi có thời gian", cô nói.

Nguyễn Minh Tú sinh năm 1991 tại TP HCM. Cô từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2014, Minh Tú casting thành công và trình diễn cho nhà mốt nổi tiếng thế giới Oscar de la Renta tại Singapore Fashion Week. Năm 2017, cô đoạt á quân Asia's Next Top Model và là huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm nay, cô trở thành huấn luyện viên Asia's Next Top Model. Năm 2018, Minh Tú đoạt danh hiệu "Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á".

Vân An