Minh Tú: 'Đạo diễn liều khi chọn tôi đóng chính'

Trong Hoa hậu giang hồ (ra rạp từ ngày 15/11), người mẫu Minh Tú được nhận xét tròn vai ở lần đầu đóng chính.

- Cơ duyên nào giúp chị hợp tác với đạo diễn Lương Mạnh Hải?

- Một năm trước, khi ở giai đoạn lạc lõng, bối rối vì công việc không đột phá, tôi vô tình biết thông báo casting phim của anh Lương Mạnh Hải. Sau khi xem tôi diễn thử lần đầu, anh Hải trò chuyện với tôi rất lâu về nhân vật rồi yêu cầu tôi diễn lại. Tôi đặt tâm huyết vào từng câu thoại. Lúc anh Lương Mạnh Hải chọn tôi vào vai Mây và Lá, anh ấy nói: "Tú, anh liều lĩnh đặt cược vào em lần này". Từ lúc đó, tôi biết phải làm gì và nghiêm túc ra sao. Tôi không xem phim ảnh là cuộc dạo chơi đơn thuần. Hoa hậu giang hồ là một cuộc chiến thật sự của anh Hải, tôi và êkíp.

- Trên trường quay, chị gặp khó khăn gì?

- Tôi không được đào tạo diễn xuất ở trường lớp. Tôi có tật nói đớt và vốn từ vựng không chuẩn. Khó khăn nhất vẫn là những phân đoạn cần cảm xúc của chị em song sinh Mây và Lá. Tôi phải chuyển đổi tâm lý nhanh, tập trung cao độ cho những cảnh xuất hiện cùng lúc của họ.

Lịch trình đoàn phim dày đặc, từ 6h sáng đến 3h khuya hôm sau. Diễn viên chỉ nghỉ được vài tiếng rồi tiếp tục quay. Nhiều đêm, tôi chẳng thể nào ngủ được, nếu có cũng chợp mắt chút rồi giật mình thức luôn đến giờ ra phim trường. Nhắm mắt lại, tôi cứ lo không biết ngày mai làm như thế nào, tương tác với bạn diễn chung sao cho ăn ý. Nhất là một ngày diễn liên tiếp hai vai Mây và Lá. Đêm trước khi ra phim trường là cực hình với tôi. Tôi tự hình dung trước các cảnh diễn để ổn định tâm lý. Đạo diễn yêu cầu đổi vai nhanh quá nên tôi thích ứng chưa kịp, vừa khóc chuyển sang cười, từ nhu mì, điệu đà chuyển sang giang hồ. Tôi bị "sốc" tâm lý nhẹ, phải cố gắng cân bằng cảm xúc để nhập vai. Nhờ anh Lương Mạnh Hải, diễn viên Hải Triều hướng dẫn thêm, tôi dần biết cách nhấn nhá nét diễn cho nhân vật.

- Chị có những kỷ niệm gì với bạn diễn?

- Tôi và người mẫu Cao Thiên Trang đều chập chững với điện ảnh. Ở cảnh đánh nhau, tôi không biết đánh giả (đánh diễn xuất), Trang cũng không biết phải né hay đỡ ra sao. Vì vậy, tôi bàn với Trang để tôi đánh thật. Tôi tát cô ấy rất mạnh, mà đánh đi đánh lại mấy lần mới có được cảnh quay ưng ý đạo diễn. Sau buổi đó, tôi phải bù lỗ cho Cao Thiên Trang bằng một bữa ốc để cô ấy phục hồi sức lực (cười).

- Chị có điểm chung và khác gì so với nhân vật Mây và Lá ?

- Chúng tôi đều là những người có ước mơ, hoài bão, khi làm sai, dám mạnh dạn nhìn nhận và thay đổi để tốt hơn từng ngày. Tôi có chút đồng cảm với số phận của nhân vật vì tôi cũng là cô gái xuất thân từ gia đình lao động tay chân, nhiều anh chị em.

Điểm khác là sự nghiệp tôi không quá nhiều sóng gió như vai diễn. Dù vậy, tôi hiểu được tâm lý nhân vật vì từng chứng kiến những chuyện hậu trường có thật. Khi tôi thi Miss Supranational 2018, từng chứng kiến trường hợp thí sinh đột ngột bị rách váy dạ hội. Nhưng cô này chỉ mang theo đúng một bộ váy. Ở Việt Nam không thiếu những trường hợp như vậy. Những tình tiết trong phim như xé áo, giấu giày... gần giống thực tế. Thậm chí, ngoài đời còn nhiều vấn đề nhạy cảm hơn, không tiện đưa lên màn ảnh.

Lúc mới vào nghề tôi cũng bị đàn chị ăn hiếp, theo cách mọi người hay gọi là "ma cũ bắt nạt ma mới". Hồi đi thi Siêu mẫu Việt Nam 2013, tôi bị cắt áo dài và không biết ai hại mình. Lúc đó, tôi tìm mọi cách để ứng phó.

- Chị dành tâm huyết thế nào cho nghề diễn viên?

- Làm hoa hậu và diễn viên là hai ước mơ lớn trong tuổi thanh xuân của tôi cũng như của mẹ tôi. Hiện tôi hoàn thành khoảng 80% ước mơ. Trong tương lai, có lẽ tôi sắp xếp đi học thêm về diễn xuất và cố gắng tham gia casting vào nhiều phim khác nhằm tìm cơ hội thử thách bản thân hơn. Điều quan trọng với tôi bây giờ là sức khỏe và sự nghiệp. Tôi đang theo học một vài lớp kỹ năng để trau dồi và rèn luyện bản thân. Tôi còn nhiều thứ muốn chinh phục, nhiều điều muốn học. Tôi cảm nhận diện tích trí não mình rất to nhưng sự hiểu biết của mình lại rất nhỏ và cần vun đắp nó.

- Cuộc sống chị thay đổi ra sao từ khi đoạt danh hiệu "Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2018"?

- Tôi trưởng thành, gặp gỡ nhiều người và học hỏi được điều mới, công việc thuận lợi hơn. Tôi thoải mái và độc lập về tài chính hơn. Tôi cũng nhận nhiều sự quan tâm của người mến mộ.

Nhiều người nghĩ sau khi đoạt danh hiệu hoa hậu, tôi có được nhiều lời ngỏ từ các đại gia. Nhưng thực tế, tôi lại không giao lưu, ít trò chuyện với những người như vậy. Số điện thoại cá nhân của tôi ít người biết, nên không có lời mời ăn tối hay hẹn hò cà phê từ họ. Tôi mưu cầu hạnh phúc hơn tiền tài, vật chất. Người nghèo hay giàu đều có 24 giờ đồng hồ để sống, có những nỗi lo toan và muộn phiền khác nhau. Quan trọng nhất, chúng ta biết bản thân cần và muốn điều gì.

Nguyễn Minh Tú sinh năm 1991 tại TP HCM, số đo ba vòng 86 - 60 - 96 cm. Cô từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2014, Minh Tú casting thành công và trình diễn cho nhà mốt nổi tiếng thế giới Oscar de la Renta tại Singapore Fashion Week. Năm 2017, cô đoạt á quân Asia's Next Top Model và là huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm nay, cô trở thành huấn luyện viên Asia's Next Top Model. Năm 2018, Minh Tú đoạt danh hiệu "Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á".