Miley Cyrus thu âm nhạc sau chia tay bạn gái

Miley Cyrus đăng ảnh trong phòng thu âm và cho biết giàu cảm hứng sáng tác sau hai tuần chia tay bạn gái Kaitlynn Carter.

Ngày 3/10, trên Instagram, nữ ca sĩ cho biết trở lại phòng thu để hoàn thiện album mới. Miley mới trải qua hai cuộc tình với Liam Hemsworth (kéo dài 10 năm, chia tay tháng 8) và Kaitlynn Carter (một tháng, chia tay ngày 21/9). Trên mạng xã hội, người hâm mộ hào hứng khi thấy nữ ca sĩ vui vẻ và chờ đợi những sản phẩm âm nhạc tiếp theo của cô.

Miley Cyrus trong phòng thu. Ảnh: Instagram.

Sau khi chia tay bạn gái Kaitlynn, Miley dành thời gian du lịch cùng mẹ và chị gái. Hôm 25/9, gia đình đi leo núi tại phía bắc bang Arizona. Sau đó, cô đến tham quan vườn quốc gia Zion tại bang Utah. Ngày 1/10, nữ ca sĩ khoe ảnh chụp tại một trang trại bí ngô ở Las Vegas và chơi đùa cùng gia súc ở đây. Trên Instagram, Miley liên tục viết những dòng trạng thái tích cực về việc tận hưởng cuộc sống độc thân, làm người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ.

Đầu tháng 9, Miley phát hành ca khúc Slide Away sau khi chia tay chồng Liam. Ca khúc có ca từ liên tưởng đến mối tình giữa hai người, nhận nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn và người hâm mộ. Slide Away được phối theo phong cách pop-rock nhẹ nhàng, tôn giọng hát cao của nữ ca sĩ - khác biệt với những sản phẩm mang âm hưởng nhạc dance, hiphop cùng phong cách nổi loạn của cô vài năm gần đây.

"Ca khúc cho thấy một Miley trưởng thành và từng trải hơn. Người hâm mộ háo hức chờ đợi các sản phẩm âm nhạc tiếp theo mang phong cách này của cô", tờ Rolling Stone nhận xét về Slide Away.

'Slide Away' - Miley Cyrus "Slide Away" - ca khúc về mối tình 10 năm của Miley Cyrus và Liam Hemsworth. Video: Youtube.

Miley Cyrus sinh năm 1992, công khai thuộc hệ pansexual (yêu người thuộc mọi giới tính) từ năm 2015. Ca sĩ nhiều lần ủng hộ cộng đồng LGBT và hôn nhân đồng giới. Ngoài Liam và Kaitlynn, Miley từng hẹn hò diễn viên Tyler Posey, Nick Jonas, Josh Bowman, Patrick Schwarzenegger, người mẫu Justin Gaston, Stella Maxwell, nhà sản xuất Mike Will Made It, nghệ sĩ hài Dane Cook. Tháng 5, nữ ca sĩ phát hành EP với nhan đề She is Coming, tiền đề cho album thứ bảy dự kiến ra mắt cuối năm.

Đạt Phan