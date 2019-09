Miley Cyrus chia tay bạn gái Kaitlynn Carter sau hơn một tháng hẹn hò.

Trang Us Weekly xác nhận ca sĩ không còn quan hệ với người tình đồng giới. Miley hiện đến Las Vegas (Mỹ) cùng mẹ và chị để diễn trong chương trình iHeartRadio Music Festival, còn Kaitlynn vẫn ở lại Los Angeles (Mỹ). Gần đây, trên Instagram, cô chỉ chia sẻ các ảnh tập luyện, trình diễn.

Miley (trái) và Kaitlynn Carter trên thuyền ở Italy. Ảnh: Instagram.

Bộ đôi được cho là gắn bó từ tháng 8 - lúc vừa chia tay người cũ. Miley ly thân tài tử Liam Hemsworth còn Carter chia tay chồng - người mẫu Brody Jenner. Hai sao nữ thân thiết ở Italy và Los Angeles (Mỹ), đăng nhiều ảnh cùng nhau trên mạng xã hội.

Miley và chồng cũ - Liam Hemsworth. Ảnh: AFP.

Miley Cyrus sinh năm 1992, công khai thuộc hệ pansexual (yêu người thuộc mọi giới tính) từ năm 2015. Ca sĩ nhiều lần ủng hộ cộng đồng LGBT và hôn nhân đồng giới. Ngoài Liam và Kaitlynn, Miley từng quan hệ với diễn viên Tyler Posey, Nick Jonas, Josh Bowman, Patrick Schwarzenegger, người mẫu Justin Gaston, Stella Maxwell, nhà sản xuất Mike Will Made It, nghệ sĩ hài Dane Cook.

Quan hệ lâu dài nhất của Miley là với Liam Hemsworth. Họ hẹn hò từ năm 2009, khi đóng phim The Last Song. Sau một số lần tan hợp, họ kết hôn năm 2018 nhưng chia tay một năm sau. Kaitlynn Carter là blogger sinh năm 1987, từng tham gia chương trình truyền hình thực tế The Hills: New Beginnings (2019).

Ân Nguyễn