Miley Cyrus chia tay Liam Hemsworth sau gần một năm cưới

Ngày 10/8, đại diện của Miley Cyrus cho biết ca sĩ và tài tử chia tay sau gần một năm kết hôn vì muốn tập trung phát triển sự nghiệp.

"Liam và Miley đồng ý chia tay ở thời điểm này. Họ quyết định sẽ tốt hơn khi cả hai tập trung phát triển sự nghiệp riêng. Họ vẫn sẽ cùng chăm sóc các con vật cùng nhận nuôi trong thời gian bên nhau", quản lý của Miley Cyrus nói trên tờ People.

Tin đồn Miley Cyrus và Liam Hemsworth rạn nứt lan truyền từ cuối tuần trước, khi Miley Cyrus đăng hình cô không đeo nhẫn cưới lên Instagram. Tờ ET cho biết cô đang đi du lịch cùng chị gái Brandi và cô bạn Kaitlynn Carter. Miley thậm chí lộ ảnh hôn Kaitlynn Carter say đắm. Kaitlynn Carter cũng vừa chia tay nam người mẫu Brody Jenner.

Miley Cyrus và Liam Hemsworth khi còn bên nhau.

Miley Cyrus nhiều lần thừa nhận cô là người lưỡng tính. Hồi tháng 8, ca sĩ tâm sự trên tạp chí Elle rằng cô có cuộc hôn nhân "khác lạ, dị biệt". "Tôi đang kết hôn với một người khác giới nhưng vẫn bị hấp dẫn tình dục với các cô gái", Miley Cyrus nói. Ca sĩ cho biết cô không muốn có con vì sợ tương lai đứa trẻ ảnh hưởng bởi những biến đổi của khí hậu, môi trường.

Miley Cyrus trở lại với ca khúc mới Miley Cyrus thể hiện tình yêu với Liam Hemsworth qua ca khúc "Malibu", ra mắt hồi tháng 5/2017.

Hồi tháng 2 năm nay, Liam Hemsworth cho biết anh may mắn khi cưới được Miley Cyrus. Liam Hemsworth nói trên chương trình Live With Kelly and Ryan rằng Miley Cyrus đã đổi sang họ của anh sau ngày cưới. Với Liam, cuộc sống sau hôn nhân rất tuyệt nhưng cả hai không có thời gian tận hưởng bởi họ bị cuốn theo những lịch trình công việc.

Miley Cyrus và Liam Hemsworth phải lòng nhau khi đóng chim phim The Last Song (2009). Trong 10 năm, họ trải qua nhiều lần chia tay, hàn gắn và cuối cùng kết hôn hồi cuối năm 2018. Đám cưới của họ diễn ra ở nhà riêng tại Tennessee (Mỹ), chỉ mời một số người bạn thân thiết.

Hà Thu