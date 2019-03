Miley Cyrus: 'Nụ hôn đầu tiên của tôi là với một cô gái'

Nữ ca sĩ nhận ra mình có xu hướng tình cảm với cả hai giới từ thời thiếu niên.

"Nụ hôn đầu của tôi là một cô gái ở trường trung học", Fox New ngày 3/3 dẫn lời chia sẻ của Miley trên một kênh radio.

Nữ ca sĩ từ lâu công khai có xu hướng tình cảm với cả hai giới. Năm 2015, cô hẹn hò với người mẫu Victoria’s Secret - Stella Maxwell. Trước đó, Miley khẳng định cô cởi mở và chấp nhận cộng đồng LGBTQ+ (những người đồng tính luyến ái nam, nữ, song tính luyến ái, chuyển giới). Trong thời gian tham gia Hannah Montana (2006 - 2011), ca sĩ từng trả lời: "Tôi là đứa trẻ duy nhất của Disney công khai và ủng hộ những người bạn đồng tính".

Miley ôm hôn bạn gái vào tháng 6/2015 tại nơi quay MV mới.

Gần đây nhất, khi trả lời phỏng vấn tạp chí Vanity Fair, ngôi sao Disney nói dù đã kết hôn, cô vẫn là một phần của cộng đồng LGBTQ+. "Điều tôi luôn ca tụng đó là tình yêu, chứ không phải một giới tính, một vẻ bề ngoài, không phải bất cứ điều gì khác. Chuyện tôi yêu ai chỉ tồn tại ở khía cạnh tinh thần. Không có gì liên quan đến tình dục. Giới tính chỉ là một phần rất nhỏ, gần như không quan trọng trong một quan hệ", Miley nói.

Miley và Liam trong đám cưới.

Giọng ca Wrecking Ball có nhiều tin đồn về chuyện tình cảm với những người nổi tiếng. Cô từng hẹn hò với Nick Jonas, Patrick Schwarzenegger, Stella Maxwell... Trong đó mối tình sâu đậm nhất là với Liam Hemsworth bắt đầu từ năm 2009 sau khi đóng chung The Last Song. Họ từng đính hôn năm 2013 sau đó hủy hôn. Cuối tháng 12/2018, họ kín đáo tổ chức đám cưới cùng gia đình và bạn bè thân thiết.

Miley đóng phim từ năm chín tuổi và bắt đầu nổi tiếng, trở thành ngôi sao nhí của Disney khi tham gia series truyền hình Hannah Montana năm 14 tuổi. Ngoài vai trò diễn viên, Miley còn thành công trong sự nghiệp ca hát. Cô có nhiều hit như Wrecking Ball, We cant stop, The Climb...