'Mẹ ma' Kim Tae Hee đau lòng vì con ngã

Cảnh Cha Yoo Ri (Kim Tae Hee) khóc vì khiến con gái ngã, lấy nước mắt người xem, ở tập hai "Hi bye Mama".

* Bài tiết lộ tình tiết phim

Tập hai chủ đề "Mùa lãng quên" lên sóng tvN tối 23/2, thu hút nhiều người bàn luận. Lúc này, Cha Yoo Ri - một hồn ma vất vưởng suốt 5 năm - được thần linh trao cơ hội trở về dương gian. Nếu tìm được vị trí của mình trong 49 ngày, cô không cần lên thiên đường, có thể hồi sinh mãi mãi. Nếu thất bại, cô phải siêu thoát để đầu thai. Cha Yoo Ri cho rằng nhiệm vụ bất khả thi vì chồng cô đã có gia đình mới.

Khoảnh khắc cảm nhận tuyết tan trên vai áo, cái lạnh thấu da và những đôi mắt có thể nhìn thấy mình, Cha Yoo Ri nhảy cẫng sung sướng. Tuy nhiên, mơ ước khác xa thực tại. Cô không dám xuất hiện trước bạn bè và bố mẹ ruột vì sợ họ ngất xỉu. Ngày ngày Yoo Ri lảng vảng bên chồng và tìm mọi cách đến gần con gái Jo Seo Woo (Seo Woo Jin đóng).

"Mẹ ma" Cha Yoo Ri thỏa mong ước chạm vào con. Ảnh: tvN.

Lần đầu bên con với hình hài bằng xương bằng thịt, Yoo Ri hạnh phúc ôm bé vào lòng. Cô đưa con đến công viên, đẩy xích đu cho bé mà không biết chồng và vợ mới của anh tìm Seo Woo. Vì hưng phấn, cô vung tay quá mạnh khiến Seo Woo ngã nhào xuống đất. Những giọt nước mắt của con khiến Yoo Ri bật khóc, luôn miệng xin lỗi con và tự trách bản thân.Lúc đẩy con ngã, Cha Yoo Ri hồi tưởng vụ tai nạn 5 năm trước, dù gần mất ý thức, cô vẫn ôm bụng bảo vệ con.

Trên Osen, khán giả nói chi tiết hai mẹ con cùng khóc khiến họ xúc động, cảm nhận nỗi đau của Yoo Ri. "Mọi bà mẹ trên thế giới này đều có tâm trạng như Yoo Ri. Kim Tae Hee diễn khá tròn vai", là bình luận được nhiều người đồng tình.

'Hi bye Mama' tập 2 Chi tiết được khán giả đánh giá cảm động nhất tập hai. Video: tvN.

Bên cạnh tình mẫu tử, biên kịch Kwon Hye Joo khắc họa nỗi đau của bác sĩ Jo Kang Hwa (Lee Kyu Hyun) - chồng Cha Yoo Ri. Vợ qua đời, anh mất phương hướng, chỉ biết đem con đến nhà ngoại nhờ nuôi, sau đó định quyên sinh cùng bạn đời. Sự gay gắt của mẹ vợ khiến anh hồi tỉnh.

Gần 5 năm, Jo Kang Hwa nỗ lực gà trống nuôi con. Mỗi ngày anh nhớ vợ quay quắt, nhiều lần sụp xuống đường khóc. Cái chết của vợ khiến sự nghiệp của anh chững lại, là bác sĩ phẫu thật nhưng không thể cầm dao mổ. Dù lấy vợ mới, anh vẫn dành một góc nhỏ trong tim nhớ về Yoo Ri. Qua nhân vật này, biên kịch lẫn đạo diễn muốn gửi gắm thông điệp: quá khứ thương tâm luôn hiện hữu trong tâm trí người ở lại, tập lãng quên là cách che giấu nỗi đau, hướng về phía trước.

'Hi bye Mama' tập 2 Nỗi đau mất vợ của Jo Kang Hwa. Trước đó ở tập một, người xem trách anh vội lấy vợ hai, sống lạc quan. Video: tvN.

Hi bye Mama (Chào mẹ, tạm biệt) do Yoo Je Won đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên thực lực của làng giải trí Hàn như Go Bo Gyul, Shin Dong Mi, Lee Shi Woo, Kim Mi Kyung, Park So Young, sao gạo cội Ahn Nae Sang... Tập ba, bốn lên sóng tvN vào 19h (giờ Việt Nam) ngày 29/2 và 1/3, phát lại trên Netflix với phụ đề tiếng Việt.

Trailer 'Hi bye Mama' tập ba Trailer "Hi bye Mama" tập ba. Video: tvN.

Thanh An