Kim Tae Hee được khen diễn tốt cảnh khóc

Ngọc nữ Kim Tae Hee được khán giả khen tròn vai người mẹ ma, nhiều cảm xúc ở cảnh khóc thương con trong phim "Hi bye Mama".

* Bài tiết lộ tình tiết phim

Tập đầu Hi bye Mama (Chào mẹ, tạm biệt) lên sóng ngày 22/2, đánh dấu màn tái xuất của Kim Tae Hee sau 5 năm lấy chồng, sinh con. Theo Allkpop, ngọc nữ Hàn được người xem đánh giá cao nhan sắc và diễn xuất. Khán giả bình luận: "Cô ấy khiến tôi bối rối ngay từ tập đầu tiên", "Tae Hee đã tiến bộ rất nhiều. Những cảnh đau khổ của cô ấy đầy cảm xúc. Tôi và mẹ chồng đã khóc theo", "Vì đã làm mẹ, Tae Hee hiểu nỗi đau ly biệt con nên diễn thật thương tâm", "Diễn tốt lắm. Có lẽ đây là bộ phim giúp Tae Hee thoát khỏi danh xưng 'bình hoa di động'"...

"Cuộc sống tràn ngập điều không thể đoán trước" là chủ đề của tập một. Phim mở đầu với bối cảnh năm 2006, khi nữ sinh xinh đẹp Cha Yoo Ri (Kim Tae Hee) và nam sinh y khoa Jo Kang Hwa (Lee Kyu Hyun) lần đầu gặp gỡ, phải lòng nhau trong ba giây. Họ bắt đầu tình yêu ngọt ngào, nắm tay nhau qua nhiều cung đường, cùng đi dạo trên biển và trao nhau những nụ hôn. Ngày cưới, cả hai hứa mãi bên nhau, đem lại nụ cười cho bạn đời.

Cảnh hẹn hò thời đại học của Cha Yoo Ri và chồng. Ảnh: tvN.

Chuỗi ngày hạnh phúc của Cha Yoo Ri khép lại sau tai nạn thảm khốc. Con gái chào đời bình an, nhưng cô lại bỏ mạng. Hồn ma Yoo Ri không lên thiên đàng hay xuống địa ngục mà quấn quýt bên con. Suốt 5 năm, hồn ma Yoo Ri cùng con trưởng thành, dù không thể ôm ấp, ẵm bồng bé, cô vẫn thấy mãn nguyện.

Tuy nhiên, mong muốn được gần con của Yoo Ri khiến bé Jo Seo Woo (Seo Woo Jin đóng) - rơi vào nguy hiểm. Cô gào khóc, chạy khắp nơi nhờ mọi người giúp con nhưng không ai nghe thấy. Sự bất lực, xót con khiến Yoo Ri sụp đổ.

Cha Yoo Ri đau khổ khi nhìn con gặp nạn mà không thể cứu. Ảnh: tvN.

Nửa đầu phim mang màu sắc tươi sáng, mẹ ma Yoo Ri liên tục pha trò, cười đùa, tự độc thoại với chồng con và vợ mới của chồng... Nửa sau hầu hết là cảnh mẹ ma không ngừng khóc, lo lắng con tổn thương và trách bản thân ích kỷ. Kết thúc tập một, cô chấp nhận rời đi để con sống bình an nhưng bất ngờ được thần linh cho sống lại trong 49 ngày.

Trong họp báo ở Seoul, Kim Tae Hee cho biết ấn tượng sâu sắc với nội dung và không muốn bỏ lỡ cơ hội đóng Cha Yoo Ri. "Là người mẹ và cũng có con gái, tôi đồng cảm, khóc khi đọc kịch bản... Tôi hy vọng mang đến bộ phim khiến khán giả xúc động, thể hiện thông điệp giàu ý nghĩa về tình yêu thương", diễn viên nói.

Kim Tae Hee sinh năm 1980, đóng phim từ năm 2001 và thường được khen xinh đẹp, học vấn cao thay vì diễn xuất tốt. Cô từng đóng Chuyện tình Harvard, Mật danh Iris, Công chúa của tôi, Tình sử Jang Ok Jung, Yong-pal... Người đẹp kết hôn Bi Rain năm 2017, có hai con.

Kim Tae Hee được khen diễn tốt cảnh khóc Trailer phim. Video: tvN.

Hi bye Mama do Yoo Je Won đạo diễn, Kwon Hye Joo viết kịch bản. Tác phẩm còn có sự góp mặt của người đẹp Go Bo Gyul, Shin Dong Mi, Lee Shi Woo, Kim Mi Kyung, Park So Young, sao gạo cội Ahn Nae Sang... Phim lên sóng tvN vào 19h (giờ Việt Nam) thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, phát lại trên Netflix với phụ đề tiếng Việt.

Thanh An