Mâu Thủy chấp nhận lép vế ở Next Top Model

Mâu Thủy làm việc bên đàn chị dày dặn kinh nghiệm Võ Hoàng Yến, thầy giáo Nam Trung khi là mentor (cố vấn) Vietnam's Next Top Model 2019.

- Cảm giác của chị khi giữ vai trò ngang hàng với Nam Trung và Võ Hoàng Yến?

- Mỗi người trong ban giám khảo đều có vị trí, vai trò khác nhau. Anh Nam Trung là giám đốc sáng tạo, chị Võ Hoàng Yến là host, còn tôi là cố vấn chuyên môn. Nếu có chuyện lép vế thì cũng bình thường vì giám khảo Hoàng Yến là đàn chị dày dặn kinh nghiệm, anh Nam Trung từng là thầy của tôi.

Trong cuộc thi, tôi đề cao sự công bằng, đúng sai rõ ràng. Nếu có mâu thuẫn, tôi sẽ giữ sự tôn trong với hai anh chị nhất có thể. Tôi không ngại xung đột với thầy và đàn chị của mình. Tôi từng tham gia rất nhiều show quốc tế, chụp hình quảng cáo cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng ở NewYork. Xét về vai trò giám khảo tôi có thể không bằng anh Trung, chị Yến, nhưng xét về kinh nghiệm làm việc tôi có thể cân bằng.

- Chị nhận xét gì về hai người thầy của mình?

- Anh Nam Trung là lão làng của Vietnam’s Next Top Model. Anh có đầu óc sáng tạo rất giỏi nhưng cũng rất khắt khe với các thí sinh. Anh có tâm và có tầm nhìn, nói câu nào cũng sắc lẹm, thâm thúy khiến tôi phải e dè rất nhiều.

Chị Võ Hoàng Yến từng là siêu mẫu, á hậu, sau đó là huấn luyện viên The Face Vietnam 2018 nên có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt thí sinh. Về catwalk, ở Việt Nam không ai qua được chị ấy. Chị Yến diễn xuất thần thái, cách chị nói, dẫn dắt thí sinh rất khéo léo. Theo dõi chị ở hai chương trình truyền hình thực tế Vietnam’s Next Top Model 2017 và The Face 2018, tôi cần phải học hỏi ở chị rất nhiều.

- Áp lực của chị khi ngồi ghế "nóng" Vietnam’s Next Top Model là gì?

- Đó là việc tôi tiếp xúc với thí sinh. Tuy nhiên, ưu điểm của tôi cũng là việc hiểu tâm lý thí sinh. Trước đây, tôi cũng từng đi thi Vietnam’s Next Top Model và vượt qua nhiều thử thách để đăng quang. Tôi hiểu những gì thí sinh cần trong khoảng thời gian bắt đầu đi casting, áp lực ra sao và mong muốn được gì sau chương trình. Chính những trải nghiệm đó giúp tôi có thêm kỹ năng kết nối, truyền đạt với các bạn để họ tiếp thu nhanh nhẹn, tốt hơn. Tôi tự tin mình hiểu thí sinh nhất trong ba giám khảo.

- Trong một video chị thị phạm thí sinh đăng trên Youtube, nhiều người bình luận chị catwalk xấu. Chị nghĩ sao?

- Tôi là một trong những người mẫu catwalk xấu nhất. Hiểu được điều đó, tôi đang cố gắng tập luyện rất nhiều để khắc phục điểm yếu và nâng cao kỹ năng người mẫu. Tôi chắc chắn khi xem chương trình, mọi người sẽ thấy một Mâu Thủy hoàn toàn khác.

Được lựa chọn ngồi ở vị trí này nghĩa là chương trình đã nhìn thấy những năng lực, kinh nghiệm của tôi. Ở cuộc thi, ai có nhiệt huyết, tham vọng tôi sẽ đầu tư vào người đó. Những thí sinh thiếu thiện chí, tôi sẽ cân nhắc trong việc tận tâm hết sức để cố vấn, hướng dẫn.

Võ Hoàng Yến chỉnh catwalk cho Mâu Thủy Võ Hoàng Yến chỉnh catwalk cho Mâu Thủy ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

- Ở vòng casting, thí sinh mang nước mắm tới tặng với ngụ ý để chị "mặn" hơn. Chị nghĩ gì về điều này?

- Ban giám khảo muốn nhìn thấy tài năng, cá tính và cách thể hiện của thí sinh tại vòng phỏng vấn. Chúng tôi luôn lắng nghe những chia sẻ từ các bạn. Với tôi, hành động của bạn thí sinh ấy chỉ mang tính chất giải trí, hài hước cho chương trình mà thôi. Đây là chương trình với chủ đề "Be Unique" - tìm ra người có cá tính, khác biệt - chứ không phải để chặt chém nhau. Tôi sẽ không chấm điểm các bạn qua những hành động đó, quan trọng là khả năng của họ ra sao.

- Chị nói gì khi bị nghi ngờ năng lực làm cố vấn chuyên môn ở cuộc thi?

- Các khán giả đều có lý do chính đáng của họ. Tôi chưa một lần làm giám khảo cuộc thi. Vì vậy, nhiều người hoài nghi khả năng, kinh nghiệm của tôi là điều bình thường. Chính vì điều đó, tôi càng có động lực để chứng minh mình xứng đáng với vị trí này. Ở chương trình, tôi sẽ cố gắng hết mình trong vai trò cố vấn chuyên môn để truyền tải cho các bạn trẻ kinh nghiệm, kỹ năng mà bản thân có được sau bao năm làm nghề.

Á hậu Mâu Thủy. Ảnh: Milor Trần.

- Chị đánh giá thế nào về thí sinh năm nay?

- Tôi thấy nhiều thí sinh tiềm năng, thể hiện đúng tinh thần "Be Unique - Hãy là duy nhất". Nhưng có những bạn làm lố hình ảnh, gây mất thiện với ban giám khảo. Đâu phải cứ giả gái đi thi mới là cá tính. Chúng tôi cần tìm những thí sinh thể hiện được chất riêng và chứng minh cho ban giám khảo thấy tố chất người mẫu.

Tiêu chí của tôi là lựa chọn thí sinh có đam mê, nhiệt huyết, những điều kiện cơ bản làm người mẫu. Quan trọng, thí sinh phải biết hợp tác, chia sẻ với ban giám khảo. Tôi không thích những ai đến casting mà giấu nghề rồi vào nhà chung mới thể hiện. Chúng tôi cần biết ngay từ đầu bạn có và thiếu những gì để có thể truyền dạy kỹ năng, kinh nghiệm làm người mẫu sau này.

Mâu Thị Thanh Thuỷ sinh năm 1992, quê ở TP HCM. Năm 2013, cô đoạt giải quán quân cuộc thi Vietnam’s Next Top Model. Năm 2017, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và trở thành Á hậu 2. Mâu Thuỷ từng tham gia nhiều sàn diễn thời trang quốc tế: New York Fashion Week (2015), New York Couture Fashion Week. Vừa qua, cô cùng bạn trai kỷ niệm bảy năm yêu nhau. Vietnam’s Next Top Model 2019 là mùa thứ chín của show truyền hình thực tế tìm kiếm người mẫu Việt Nam. Sau hai đợt casting cuối tháng 9, giám khảo sẽ chọn ra thí sinh xuất sắc để vào nhà chung. Hiện chưa có lịch phát sóng chương trình.

Đào Ngọc Thành