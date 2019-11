Martin Scorsese: 'Phim Marvel thiếu mạo hiểm'

Trong bài viết ngày 4/11 trên New York Times, nhà làm phim lần đầu lý giải nhận định gây tranh cãi của ông hồi tháng trước. Scorese nói phim Marvel vẫn có một số yếu tố điện ảnh nhưng không mở rộng thêm hiểu biết, thiếu sự bí ẩn và cảm xúc. Cách làm theo "công thức" khiến những phim này quá giống nhau, thiếu mạo hiểm.

"Một số là phần tiếp theo nhưng thật ra giống bản làm lại (remake) của phần trước", ông nói. Với Scorsese, phim siêu anh hùng dễ đoán và không hấp dẫn bằng tác phẩm của các đạo diễn tác giả đương đại - thường mang lại điều mới mẻ, trải nghiệm bất ngờ.

Đạo diễn cũng nhận định sự thiếu sáng tạo là bản chất của các thương hiệu phim hiện đại - được sản xuất hàng loạt và trải qua nhiều sự điều chỉnh để hợp với đại chúng. Chúng không còn mang lại nhiều cảm xúc như các phim thương mại của thời trước, ví dụ như của Alfred Hitchcock - đạo diễn lừng danh thế kỷ 20, có nhiều phim ăn khách và nằm trong danh sách hay nhất mọi thời.

Scorsese (phải) và tài tử Robert De Niro ở một buổi giới thiệu phim "The Irishman". Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, Martin Scorsese nói không ghét các phim Marvel, đồng thời quan điểm của ông chỉ mang tính cá nhân chứ không phổ quát. Ông lớn lên với những tác phẩm có phong cách khác xa phim siêu anh hùng ngày nay nên khó yêu thích chúng.

Đầu tháng 10, trên Empire, Martin Scorsese nói phim Marvel không phải điện ảnh mà giống các tiết mục giải trí tại công viên. Sau đó, một số đạo diễn tên tuổi như Ken Loach, Francis Ford Coppola cũng chê phim Marvel. Những ý kiến này dẫn đến một số bàn luận trên các báo phương Tây về bản chất điện ảnh, khác biệt tư duy các thế hệ lẫn tính chất phim thương mại ngày nay.

Martin Scorsese sinh năm 1942, được xem như bậc thầy điện ảnh, một trong các đạo diễn vĩ đại nhất còn sống. Những tác phẩm của ông như Raging Bull, Taxi Driver, Goodfellas, The Departed, The Aviator được yêu mến sau nhiều năm. Phim The Irishman sắp ra mắt của ông cũng được dự đoán "càn quét" mùa Oscar 2020.

Vũ trụ Điện ảnh Marvel ra đời từ năm 2008, xoay quanh các siêu anh hùng truyện tranh hãng Marvel. Thương hiệu hiện có 23 phim điện ảnh, nhiều loạt phim truyền hình và truyện tranh đi kèm. Với tổng doanh thu chiếu rạp 22,5 tỷ USD, đây là thương hiệu điện ảnh ăn khách nhất mọi thời, bỏ xa series đứng nhì (Star Wars, 9,2 tỷ USD). Phim Avengers: Endgame thuộc vũ trụ này cũng là tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh (chưa tính lạm phát).